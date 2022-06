Sobota 4. června, den 1.:

"Dnes za rozbřesku jsem nasedl na kolo a vyrazil směr Turnov, Liberec a Děčín. Počasí mě příliš nepřálo, dešti jsem se nevyhnul a bylo potřeba se usušit v doprovodném karavanu. To mě ale nezastaví, cesta probíhá podle plánu.

Start v 5:00 za ranního kuropění ve Vitiněvsi. První zastávka v Chrastavě u Liberce. Druhá s obědem v Děčíně. Třetí v Teplicích. Čtvrtá Chomutov to už máme v nohách 220 km. Pátá u Ostrova na Karlovarsku. Závěr dnešního dne je v Chebu. Jarka má v nohách 334 km a těšíme se na ráno. Počasí přálo, provoz slušný."

Zdroj: Jan Zajíc

Neděle 5. června, den 2.:

"Neděle měla start v 6:00. Vysmátý Jarka ráno šlape do pedálů, jak kdyby předchozí den místo 350 km ujel pouhých 35. Dopoledne jde neuvěřitelně dobře, po desáté už máme 100 km. Po obědě v Klatovech se na nás pověsí smůla… Jarkovi se přehřeje telefon, vypne navigace a jede špatným směrem. Malá porada ve velitelském voze, jedeme na záchranou misi. Jarku najdeme, telefon přilepíme na rám izolepou, aby se mohl chladit a pokračujeme dál. V Sušici čekáme a veselý Jarka přijíždí z druhé strany, že se potkal s nějakým cyklistou a projeli se spolu. Neuvěřitelný, ten chlap má za dva dny v nohách 500 km a jede se ještě jen tak bokem projet. Pokračujeme na Lipenskou přehradu a v plánu je pak večerní přesun do Třeboně. Šumavské hvozdy si však vybrali svoji daň… Jsme ve Volarech a jak se krásně česky říká, chčije a chčije. Pro dnešek tedy končíme, po poradě uvidíme co dál, jestli vyrazíme ještě v noci, případně hodně brzy ráno, abychom zítra docílili kýžené tisícovky. Suma sumárum Jarka dnes najel 245 km."

Tisíc kilometrů pro Apropo. Cyklista Kučera se vydal na benefiční jízdu po Česku

Jarkova benefiční jízda je výzva spojená s projektem Vítr ve vlasech - cyklorikša - splněný sen. Na portálu Darujme.cz mohou fanoušci Jaroslava Kučery a příznivci Apropa přispívat na zakoupení cyklorikši - kompenzační pomůcky pro lidi s omezenou hybností. Vpředu dvě kola a sedačka, vzadu sedlo a šlapadla. "Díky cyklorikše mohou i lidé, kteří by se jinak na kole neprojeli, cítit rychlost a vítr ve vlasech," vysvětluje Hana Kleistnerová z organizace Apropo Jičín. Sbírka Potrvá do 26. června.

Tisíc kilometrů pro Apropo:



- výzvu Jaroslava Kučery najedete na https://www.darujme.cz/vyzva/1203289



- projekt Vítr ve vlasech - cyklorikša - splněný sen na https://www.darujme.cz/projekt/1206393