Sledujte zrod uměleckého díla

Obchod - Obchod Ostatní pomocní pracovníci 14 860 Kč

Pomocní pracovníci obchodního provozu PRACOVNÍK/-CE PŘÍJMU ZBOŽÍ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14860 kč, mzda max. 19800 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVNÍK/-CE PŘÍJMU ZBOŽÍ - pracoviště Jičín., V případě zájmu se dostavte během otevírací doby k pultu informací prodejny. Můžete psát i na e-mail: 11028paf@cz.tesco-europe.com, bližší informace PO-PÁ od 8.00-14.00 hod na tel.: 725 885 727 pí Petříková., Popis pozice: , - zajišťovat, aby dodané zásoby od přímých dodavatelů byly na základě dokumentace přesně zkontrolovány, - při příjmu zboží z distribučního centra dodržovat pravidla příjmu zboží, - fyzicky přijímat zboží nebo vracet zboží dodavateli, - evidovat přijaté zboží a zboží určeného k vrácení, - kontrolovat záruční lhůty na zboží, - vykonávat činnosti související s inventarizací zboží a přestavbami obchodní jednotky, Požadujeme:, - jste odolný/á, samostatný/á?, - umíte si zorganizovat svůj čas a úkoly?, - rád/a spolupracujete s ostatními a dokážete vyjít kolegům vstříc? , - Nemusíte být expert - všechno potřebné vás naučíme , - Pozice pracovníka obchodního provozu rozhodně nemusí být posledním krokem - podporujeme kariérní růst a váš rozvoj , - Při výběru pracovních směn se vám snažíme vyjít maximálně vstříc. Můžete si u nás vybrat i částečný úvazek nebo brigádu. Nemusíte se tedy rozhodovat, co je pro vás nejdůležitější - zda je to rodina, volný čas nebo kariéra , - získáte slevu 10 % na každý nákup v síti Tesco (po 6 měsících), - Využijte až 6 dní rekondičního volna na základě počtu odpracovaných let, - Můžete se účastnit mnoha aktivit a událostí, které organizujeme pro vás, vaši rodinu i děti, - Vhodné i pro absolventy.. Pracoviště: Tesco stores čr a. s., jičín, Hradecká, č.p. 1104, 506 01 Jičín 1. Informace: Petra Petříková, +420 725 885 727.