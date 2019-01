Lázně Bělohrad – V březnu zahájil svoji činnost Domov Vitalita, který se nachází v bělohradském hotelu Grand. Jedná se o soukromé sociální zařízení, poskytující svým klientům společně s celodenní péčí i potřebnou rehabilitaci, a tím je ojedinělé.

Cílovou skupinou jsou senioři a tělesně hendikepovaní lidé. Zařízení je umístěno ve dvou patrech hotelu Grand a nabízí celkem 27 lůžek. Zázemí je vkusné, moderní, útulné. Pokoje mají vlastní sociální zařízení s koupelnou, v každém je televize, lednička a u některých i balkony. Jedno patro domova je určeno seniorům, druhé osobám s tělesným postižením. Na každém podlaží je společenská místnost, která slouží nejen ke sledování televize, odpolední kávě, ale i ke kolektivním aktivitám klientů.



Na obědy a večeře docházejí obyvatelé domova do lázeňské jídelny, kde využívají samostatný salonek. Pokud mají klienti chuť, mohou „tvořit" v dílně, která slouží pro rukodělné aktivity. Prostory domova se rozšíří o venkovní terasy, takže jeho obyvatelé budou mít zajištěn bezproblémový kontakt s přírodou.



Jak se vůbec zrodila myšlenka vybudovat jako součást lázeňského komplexu zázemí pro seniory a hendikepované? Na otázku odpovídá doktorka Jitka Ferbrová.



„Řešili jsme závažný problém. Oba moji rodiče byli ke konci svého života připoutáni na lůžko, zůstali doma a starali jsme se o ně čtyřiadvacet hodin denně. U maminky jsme dlouho hledali vhodné zařízení, kam bychom ji umístili, ale buď bylo zcela nevyhovující a u těch kvalitních nebyla volná lůžka," popisuje počin Jitka Ferbrová.



Projekt

Stejný problém řešila i současná ředitelka Domova Vitalita Zuzana Kynčlová. „Začali jsme přemýšlet, zda bychom nebyli schopni vybudovat tato lůžka v lázních. Postupně jsme vytvořili projekty pro různé budovy a nakonec jsme se rozhodli pro část hotelu Grand," pokračuje Jitka Ferbrová.

Hotel Grand vyhovoval jak dispozicemi, tak svou návazností na terapeutickou a stravovací část. Navíc je budova spojovacími mosty propojena s dalšími lázeňskými domy a klienti domova tak mohou volně korzovat po jednotlivých částech lázeňského komplexu, navštívit kavárny, čajovny, bazén, kulturní pořady, a jsou tak začleněni i do běžného života.



„Umíme se postarat nejen o seniory, ale i o mladší osoby upoutané na lůžko či lidi po mrtvicích a dopravních nehodách," pokračuje ve výčtu služeb Jitka Ferbrová.



Ředitelka domova Zuzana Kynčlová na sebe prozrazuje. „Mé zaměstnání je vyústěním životní zkušenosti z péče o své blízké, kdy nám sil ubývalo a hledali jsme pro rodiče nový domov, což se ukázalo jako velice problematické. Dnes mám velkou zkušenost a snažíme se zde vytvořit domov snů, jaký jsem pro své nejbližší hledala a doufám, že se nám to podařilo."



Zuzana Kynčlová se domnívá, že v zařízeních pro seniory je v dnešní době nedořešeno především vhodné využití jejich volného času. „My zde k této náplni přidáváme ještě práci s tělem, kdy využíváme zázemí lázní, což se ukazuje jako velice důležité, " upozorňuje na výjimečnost domova, který nabízí pobyt krátkodobý nebo dlouhodobý.



Přáním provozovatelů je, aby se Domov Vitalita stal klientům skutečným domovem a poskytoval jim nejen komfortní zázemí, ale také dokonalou péči o tělo i duši.

Domov Vitalita:

Soukromé zařízení Domov Vitalita pracuje od 1. března a je registrováno jako sociální zařízení u Krajského úřadu v Hradci Králové. Služby zde si klienti hradí podle zákona 108 O sociálních službách. Pobyt je určen osobám, pro které je výhodou každodenní rehabilitace. Náklady na jednoho klienta se pohybují okolo

1 100 Kč denně.