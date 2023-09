/VIDEO/ Jičín uspořádal malý dopravní experiment - na celý týden zakázal vjezd do Železnické ulice, kam denně stovky rodičů přiváží své děti za vzděláním. Jaké jsou v půlce pokusu ohlasy obyvatel města? „Je super, že po ránu neposlouchám klaksony a nadávky řidičů,“ říkají jedni. Druzí zmiňují problém, kde zaparkovat, když v okolí nemocnice je to už nyní skoro nemožné.

Ve středu bylo patrné, že Bolzanova ulice a celá Čeřovka trpí na množství aut, která sem přijíždějí a parkují. Experiment Školní ulice na zkoušku má rodičům dětí ze ZŠ Železnická ukázat, jak by jejich ráno vypadalo, kdyby děti šly do školy pěšky. | Video: Deník/Kateřina Chládková

„Máme převážně pozitivní reakce, i když se ozvalo i pár lidí, kteří dělají naschvály a vnímají uzavření této ulice jako omezení osobní svobody,“ komentoval dosavadní průběh testovacího uzavření Školní ulice iniciátor akce, městský architekt Radek Jiránek.

Projet před osmou hodinou Bolzanovou ulicí okolo jičínské nemocnice je náročné každý všední den. Nejen že směrem z obytné čtvrti na Čeřovce vyráží stovky lidí do práce a v opačném směru zase stovky řidičů přiváží v autech své blízké do nemocnice, ale přijíždí tudy i rodiče, učitelé a další zaměstnanci ze základní školy Železnická.

„A všechno musí obsloužit tahle úzká ulice. Je to dlouhodobý problém a obrovská zátěž na okolí. Proto jsme pro experiment vybrali právě tuto lokalitu," vysvětlil Jiránek, který se ve středu ráno přišel na průběh experimentu podívat na vlastní oči.

Pokus pod názvem Školní ulice na zkoušku se letos stal součástí Evropského týdne mobility, kterého se Jičín pravidelně účastní. Během tohoto týdne se po městě koná celá řada akcí zaměřených na dopravu a pohyb po městě, většina z nich se zaměřuje na to, jak omezit počet aut, které ulicemi v centru denně projedou.

V loňském roce se například jezdilo MHD zadarmo a lidé debatovali o možných změnách dopravního režimu v Panské ulici a na Valdštejnově náměstí. A letos se vlajkovou lodí projektu stalo právě uzavření Železnické ulice, kterou teď každý den hlídají strážníci městské policie spolu s asistenty.

Už dva dny po zavedení zákazu se začaly kupit názory hlavně na sociálních sítích. Radnice navíc na Facebooku vyzvala občany, aby se vyjádřili v dotazníku. A první hodnocení zazněla už v komentářích.

„Mně se to moc líbilo. Za sebe si myslím, ze není potřeba vozit děti autem přímo před školu. I kdyby šly děti jen ze vzdálenější ulice. Pokud bude víc děti chodit do školy pěšky, budou i řidiči ohleduplnější ve městě. Vím, že je to v dnešní době téměř radikální názor. Nicméně taková cesta do školy pěšky děti taky rozvíjí a učí - všímavosti, zdravému pohybu a bystrosti," vyjádřila se k uzavřené ulici Alžběta V. Podle ní by mělo více rodičů zvážit, zda je nezbytné ke škole zajíždět autem.

Svůj pohled sdílel i Marek, který denně vozí své děti do školy z Valdic. „Za mě převládají pozitiva. Je super, že najednou nemusím čekat na přechodu, až z něj odjede auto, co dál nemůže, protože jich tam stojí za sebou víc a proti nim to samé. Je super, že po ránu neposlouchám klaksony a nadávky řidičů, když jedou proti sobě a ani jeden nechce ustoupit. Problém v tu chvíli nastává, kam s těmi auty, co vezou dojíždějící děti, když kolem nemocnice je možností minimum a od rána je i to minimum plné. Jelikož taky dojíždím, našel jsem řešení: vstávám o 15 minut dřív, auto nechám v Lipách a syna dovedu pěšky. Osobně si myslím, že většina aut zajíždí před školu na poslední chvíli pouze z lenosti," podotknul.

Problémy s parkováním v okolí zmiňují i další rodiče, podle kterých by se zákazem průjezdu Železnickou zatížily auty už tak dost zacpané ulice okolo nemocnice, které momentálně slouží jako chaotické parkoviště. A někteří odkazují na to, že úplný zákaz by zkomplikoval život například dětem s omezenou hybností nebo hodně malým dětem, pro které je problém dojít několik stovek metrů od volného parkoviště.

Podle Jiránka jsou však zatím reakce spíše pozitivní. Ještě před zahájením experimentu komunikovali s vedením nemocnice, s policií i technickými službami. Podařilo se na týden také omezit průjezd stavebních vozidel, která stále zajíždějí do areálu nemocnice kvůli stavbě nového pavilonu. Až bude stavba dokončená, částečně pomůže vyřešit také už několik měsíců trvající problém s parkováním, který nemocnici trápí. Vzniknou totiž nová stání v okolí pavilonu A.

Do vzdálené budoucnosti mohou lidé také doufat ve vznik parkovacího domu, který město ve spolupráci s krajem plánuje postavit vedle nemocnice.

Bezpečnost okolo školy ale trápí nejen Železnickou ulici. S frekventovanou dopravou okolo školy se potýkají i další jičínské základky. „Možná ještě efektivnější by bylo podobný experiment uspořádat například kolem 1. ZŠ, kde je situace ještě o něco horší. Tam mě ale rovnou napadá vhodné řešení, které by případně nabízel široký prostor okolo ulice 17. listopadu," zamyslel se Jiránek.

Po skončení experimentu vyhodnotí pořadatelé výsledky a zohlední také výstupy z dotazníku. Jestli se do budoucna Železnická ulice, byť jen částečně uzavře, ale zatím není jisté.

Výstupy budou rovněž zohledňovat pracovní skupiny, které v letech 2024 až 2025 budou zpracovávat nový Plán udržitelné městské mobility.