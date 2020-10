Jičínská Mateřská škola U Kina musela kvůli covidu 19 výrazně omezit provoz, do školky může docházet do dvou tříd maximálně 48 dětí. Covid ochromil celé zařízení, kdy jedna z učitelek má pozitivní test na covid-19 a další tři její kolegyně jsou v karanténě, dále dvě asistentky, ředitelka a její zástupkyně.

Děti, dětské hřiště, bezpečnost. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

Další dvě vyučující jsou doma z důvodu ošetřování člena rodiny a jedna je delší dobu v pracovní neschopnosti. Provoz obstarává pět vyučujících a dva asistenti. Rodiče byli o situaci vyrozuměni prostřednictvím SMS a byli požádáni, aby děti do školky, pokud to bude možné, neposílali. V pondělí dorazilo do zařízení 45 dětí, což oslabený pedagogický sbor dokáže zvládnout.