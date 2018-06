Skluzavka je připravena na nápor dětí. První se po ní svezou v příštím týdnu

Nová Paka – I přes řadu odpůrců město vybudovalo a v roce 2015 otevřelo na novopackém sídlišti krytý bazén za sto milionů.

Radnice dotuje provoz komplexu, jehož součástí je nerezový bazén v délce 25 metrů, vířivka, parní komora a infrasauna ročně částkou přes 3 miliony korun.



O prázdninách bude areál plně k využití, a to včetně nových venkovních prostor za 15 milionů korun.



NOVINKY PRO NEJMENŠÍ

Pro děti tu bude k dispozici velká žlutá skluzavka s dojezdem do bazénu. Brouzdaliště pro malé děti má průměr 6 metrů a hloubku 35 cm. K hrátkám je tu nachystán ježek, vodní dělo a středový gejzír.

V létě i v zimě bude přístupná venkovní vířivka o průměr 3,5 metru pro osm osob.



Zprovozněna je také oddychová loučka s přírodním trávníkovým kobercem a automatickým umělým zavlažování. „Venkovní plochy otevřeme pravděpodobně začátkem července, veřejnost budeme včas informovat,“ slibuje místostarosta Pavel Bouchner.



Do venkovního areálu budou mít lidé přístup přes vnitřní komplex, kde budou využívat šaten, toalet i sprch. Venkovní areál zatím nemá konečnou podobu, chybí stánek s občerstvením, venkovní sociální zařízení. Radnice také váhá, jak využít přilehlou louku. Přesto zde milovníci vodních hrátek najdou zábavu, po které touží zejména malé děti. O kolik vzrostou náklady na provoz, to prý podle Pavla Bouchnera ukáží až první měsíce.



NÁVŠTĚVNOST V ČÍSLECH

V roce 2017 navštívilo krytý bazén v Nové Pace 87 979 koupajících, v roce 2016 to bylo 84 174 tisíc. V polovině května má pokladna zaregistrováno 3 282 permanentek.

Téměř desetitisícové město dotovalo vloni provoz zařízení částkou 3 356 267 korun, v roce 2016 to bylo 3 082 994 Kč. O prázdninách bude bazén otevřen v pondělí od 12 do 21 h, v ostatní dny od 10 do 21 hodin.