Sklizeň komplikuje deštivé počasí, práce se zpomalují. Přibývá vody v sadech, kde se složitě pohybují nejen brigádníci, ale také technika.

Brigádníci, to je další problém. Odvětví se už roky potýká s jejich nedostatkem. Nebýt zahraničních dobrovolníků, část ovoce by zřejmě zůstala na stromech. „Jsou podniky, kde brigádníky sehnali, ale i firmy, kde lidi prostě chybí a sklizeň se zpožďuje,“ uvádí nás do reality ředitel Ludvík.Brigádníci navíc museli kvůli koronaviru projít dvojím testováním, což sadařům zvyšuje náklady. „Výhodou je, že se pohybují venku, takže riziko přenosu covidu je tu minimální,“ připomíná Martin Ludvík.

Pod střechou jsou už letní odrůdy Golden a Gala, začíná sklizeň skladovatelných odrůd jako Idared, Braeburn, Jonagold.

Otázka moštových jablek je prý spíše pro zahrádkáře. „Výkupy ještě fungují, ale moc jich otevřeno není. To se týká spíš zahrádkářů a lidí, kteří sbírají jablka po příkopech. Cena je od 1,50 za kilogram. Nejde jen o padaná jablka, ale také o plody, které neodpovídají kvalitě a jsou určeny na zpracování,“ upozorňuje nás šéf ovocnářů.

Cena jablek, to je otázka spíš pro obchodníky. „V obchodech nyní poklesla. K jejímu navýšení nebyl rozhodně důvod,“ komentuje Martin Ludvík našponované ceny kolem 50 korun.Na farmách mají jiné cenové relace. Ovocnáři nabízí jablka kolem dvaceti korun za kilogram, plody II. jakosti za 15 korun. Ve srovnání s nabídkou v obchodech jsou tyto ceny dostupné.

V uvedených částkách nabízí jablka například farma Karešových v Ostroměři, kde si můžete zboží sami vybrat. I zde některé plody poškodily kroupy a mráz, proto je cena od 15 do 25 korun podle kvality.

„Jsme za polovinou sklizně. Tento týden se nám konečně naplnil požadovaný počet pracovníků, ale bohužel se zase zhoršilo počasí,“ uvedl Jiří Fišera ze ZD Dolany, jednoho z největších pěstitelů ovoce v kraji. Kvalita jablek je dobrá a na místní trh jich bude podle Jiřího Fišery dostatek.

„Pro jablka si jezdíme přímo k pěstitelům.Můžeme si vybrat z více odrůd, různé kvality a ceny,“ říká paní Jana, která nakupuje ovoce z lužanských sadů.