Kromě toho se u nic doma pracovalo i se dřevem, s kovem a keramikou. "Naši to měli jako koníček, vyrobili třeba loutku Malého Prince, se kterou se v Liberci hrálo divadlo. A já ji pak měla doma na hraní. Táta zase dělal historický šerm, takže uměl zacházet s kovem a kůží. Nedávno jsem přemýšlela, že bych se dala na řezbářství. Ale vůbec nevím, co bych tu dělala s pilinami," říká.

A jak taková lucerna s vitráží vzniká? V první řadě je potřeba pořídit základní vybavení - mozaikové kleště, vodní brusku na sklo, řezáky, pájku, letovací vodu a ochranné pomůcky.Technika Tiffany spočívá ve spojování sklíček měděnou páskou a cínovým drátem za pomoci vysokých teplot. Dále je třeba zajistit materiál - dráty, měděná páska. A samozřejmě je potřeba mít spoustu plochého skla. "Dá se sehnat třeba tabulové sklo ze starých dveří, to je skvělé, protože je ornamentální. A potom kupuju barevné sklo od speciální firmy ve Skalici u České Lípy. Je to sice výlet na 100 kilometrů, ale mají sklo úplně nejkrásnější. Takže tam jednou za čas jedu a je to jako jít do sekáče. Buď máš štěstí a narazíš na super věci, nebo jedeš domů s prázdnou," říká Alex. A pak už se tvoří, vymýšlí, řeže, láme, brousí a spojuje. Dokud nevznikne lucerna, která září všemi vzory a barvami.

Letos se Lexi rozhodla, že s dětmi zůstane doma na stálo jako matka v domácnosti. Povoláním je totiž zdravoní sestra, po pár měsících v zaměstnání ale zjistila, že se jí nedaří práci s péčí o děti skloubit. "Naše děti jsou často nemocné, takže jsem s nimi každou chvíli zůstávala doma. A jsou to moje děti a chci jim věnovat čas a starat se o ně. Ne je nemocné posílat do školky," vysvětluje.

Manžel Michal jezdí s kamionem a Alex hledala způsob, jak do domácnosti přinášet alespoň nějaký příjem a zůstat přitom doma s dětmi. A řešení našla přes jičínský spolek Galerie k vám. "Kamarádka mi dlouho říkala, že by bylo dobré využít toho, že něco umím. Tak jsem s nimi teď podepsala smlouvu a lucerny, anděly a betlémy vyrábím pro ně. Na zbohatnutí to není, taky toho dokážu vyrobit jen omezené množství, ale zaplatím z toho alespoň základy, abych mohla zůstat s dětmi doma. A mám velkou radost, že se to lidem líbí," dodává Alex.

Vyrábí také na přání, v době rozhovoru zrovna pracovala na lucerně s motivem slunečních paprsků. Velký úspěch prý měly i betlémy. Na propagaci skleněných výrobků vznikla také facebooková stránka Skleněná radost od Lexi. Hlavním místem prodeje je ale kavárna Amos v Jičíně. Díky Galerii k vám zde letos před Vánoci lze vybírat dárky z tvorby regionálních výtvarníků, kutilů a spisovatelů. Lexiny vitrážové výrobky se tak během pár týdnů staly nedílnou součástí interiéru nejen kavárny, ale i mnoha domácností.