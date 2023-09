/ROZHOVOR/ Skipasy na zimu zdražovat nebudeme, uvedl v rozhovoru pro Krkonošský deník Jakub Janda, ředitel SkiResortu Černá hora - Pec, který provozuje areály s lanovkami a vleky v Janských Lázních, Peci pod Sněžkou, Velké Úpě, Černém Dole a Svobodě nad Úpou.

Večerní lyžování bude nově ve skiareálu Černá hora - Pec zdarma jako součást vícedenních skipasů na 5, 6 a 7 dní. Dosud platilo jen u těch nejdelších. Středisko bude mít také vylepšené zasněžování a začalo využívat i umělou inteligenci. Ředitel SkiResortu Jakub Janda v rozhovoru zhodnotil také letní turistickou sezonu ve východních Krkonoších, přiblížil novinky pro zimní sezonu, mezi které patří nová trasa čtyřkilometrové sáňkařské cesty nebo pořízení 29 nových sněžných děl a blíže popsal dlouhodobě plánovaný projekt vybudování nové lanovky v Peci pod Sněžkou na sjezdovce Javor.

Lanovka na Černou horu vozí turisty už 95 let, poprvé vyjela 31. října 1928 a zůstává jedinou osmimístnou kabinkovou lanovkou v zemi. Je v něčem specifická?

V roce 1928 šlo o první osobní kabinovou lanovku v Československu a unikátem je dodnes s historicky třetí nástupkyní. Poskytuje komfort za každého počasí, kabinky jsou prostorné, a tak bez potíží přepraví kočárky, invalidy, kola i koloběžky. Jsou bezpečné, rodiče se v nich nemusí bát jet ani s malými dětmi. Díky dostatečné kapacitě je Černohorský Express hlavním přepravním zařízením areálu na Černé hoře prakticky celoročně, i když v zimě jí sekundují i další lanovky, jako je vyhřívaná šestisedačka s bublinou Hofmanky Express, nebo čtyřsedačková lanovka Protěž.

Jaké bylo letošní léto v areálech SkiResortu?

Během května, června a letních prázdnin navštívilo lanovky a dětské parky SkiResortu Černá hora - Pec zhruba o 15 procent méně návštěvníků než v minulém roce. První polovina září naopak předčila minulé roky. Máme za to, že lidé využili krásné počasí, které zatím na horách panuje.

Kdy vyráželi lidé do Krkonoš nejčastěji?

Do východních Krkonoš lidé nejčastěji vyráželi na prodloužené víkendy. Impulsem k delším pobytů byla mimo jiné letošní novinka - karta EnjoyCard. Ta platí 4 dny a zahrnuje neomezené využití lanovek SkiResortu, turistického autobusu a také vstupy do dětských parků a atrakcí v regionu mezi Janskými Lázněmi a Pecí pod Sněžkou. EnjoyCard lze využít až do 29. října.

EnjoyCard lze využít až do 29. října, osvědčila se tedy?

Zájem nás opravdu mile překvapil. Online si ho kupovali jednotlivci a hlavně rodiny s dětmi. Vždyť rodina 2+2 měla s EnjoyCard 4 dny doslova „našlapané“ aktivitami, které fakt baví. Díky turistickému autobusu, který propojuje Janské Lázně a Pec pod Sněžkou během dovolené nemuseli vůbec vytáhnout auto a platit někde za parkování. Na atrakcích díky téhle kartě ušetřili téměř 4 tisíce korun. Někteří z ubytovatelů zařadili EnjoyCard do svých pobytových balíčků a nabízeli ji hostům zdarma. Tím se zase „přibližujeme“ letní nabídce ve vybraných alpských střediscích či regionech, kde mají letní karty na atrakce dlouholetou tradici.

K létu na horách patří i kola nebo koloběžky, které si lidé půjčují. Jaký byl o ně zájem?

Dá se říct, že zájem byl úměrný návštěvnosti, tedy o něco menší, než loni. Je vidět, že lidé více šetří na doprovodných službách. Na výlet do hor přijedou, na cestu na hřebeny využijí lanovku, v restauraci se nají, ale doprovodné služby, jako jsou koloběžky, nebo elektrokola zkrátka oželí.

Jaký zájem byl o další letošní novinky pro turisty? Vedle karty jste převzali provoz bobové dráhy v Peci pod Sněžkou a otevřeli palačinkárnu také v Peci.

Bobová dráha Relaxpark v Peci pod Sněžkou je stabilně oblíbenou „zastávkou“ v Peci i proto, že součástí areálu je dětský park Lemurie s trampolínami, skluzavkami a prolézačkami. Jsem přesvědčený o tom, že svou roli v tom, jestli při cestě na Sněžku, nebo z ní „přibrzdit“ na bobovce, hrála i nově otevřená palačinkárna CrePec. Dali jsme si záležet na stylovém prostředí, výběru dobré kávy a dalších nápojů a především na tom, aby naše slané i sladké palačinky byly vyladěné a nebyly pouze dezertem ale hlavním jídlem. Podle hodnocení zákazníků se nám to povedlo.

Co plánujete na zimu? Jaké novinky budou čekat lyžaře?

Do Pece pod Sněžkou jsme koupili 29 nových sněžných děl, která jsou o 30 procent energeticky úspornější, a navíc díky nové technologii dokážou vyrábět sníh za teplejšího počasí než starší děla. Řádově jde o posun o 2 stupně Celsia, což při čekání na vhodné podmínky pro zasněžování může hrát obrovskou roli. Věřím, že to přinese větší kvalitu vysněžení sjezdovek a tím i lepší lyžování. Večerní lyžování zdarma bude nově součástí vícedenních skipasů na 5, 6 a 7 dní. Dosud platilo jen u těch nejdelších. Navíc k těmto třem variantám vícedenních lístků dostane každý lyžař 1 jízdu na bobové dráze v Relaxparku zdarma.

Dotknou se změny i Černohorské sáňkařské cesty?

Měla by být pohodlnější. Její horní úsek povede v nové trase, která nekřižuje sjezdovky. Věříme, že to lyžaři i sáňkaři ocení a že si její návštěvu letos nenechají ujít. Nově měří zhruba 4 kilometry. Během zimy plánujeme také řadu eventů, testování lyží, závody na bobech, nebo přejezd jezírka. V Peci pod Sněžkou bude řada lyžařských závodů, do části z nich se bude moct zapojit i veřejnost.

Všechny lyžaře určitě zajímá, zda budete zdražovat skipasy?

Skipasy zdražovat neplánujeme. Dá se ve zkratce říct, že máme za stejné peníze jako loni širší nabídku služeb. Díky večernímu lyžování zdarma u tří variant vícedenních skipasů a jízdě na bobovce zdarma. Meziročně levnější o 20 – 30 % by měly být navíc dětské skipasy při nákupu online.

Jak se osvědčil nástup digitálních produktů a online prodeje skipasů a jízdenek?

Bereme je jako segment, který se neustále rozšiřuje. Standardem jsou jízdenky do mobilu na lanovky nebo bobovou dráhu. Rozšiřujeme síť sKiosků, tedy výdejních automatů, ale taky automatických pokladen, kde si můžete vyzvednou i koupit jízdenku nebo skipas kdykoliv. Fungují non stop, navíc ve všech potřebných jazycích.

Kolik skipasů prodáváte online?

Víc než polovinu. Zákazníci nejčastěji nakupují pozdě večer, nebo velmi brzo ráno. Zajistit jim pro tyto časy podporu v podobě zaměstnanců zákaznické podpory, by bylo velmi náročné. I proto využíváme umělou inteligenci, která nám s vyřešením některých zákaznických dotazů pomáhá. Navíc téměř 70 % zákazníků pro nákup využívá mobilní telefon jako platformu. I tomu se musí zásadně přizpůsobit nákupní cesta, která musí být jednoduchá a rychlá. Tak, aby i ten, kdo se cestou v autě teprve rozhodne, že jede lyžovat k nám, měl skipas na své čipovce dřív, než přijede na parkoviště.

V jaké fázi je projekt vybudování lanovky na sjezdovce Javor v Peci pod Sněžkou místo dosavadního vleku?

Momentálně stále usilujeme o získání územního rozhodnutí a uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy v délce 25 až 30 let, na pozemky ve vlastnictví státu, kdy bez dlouhodobého právního vztahu k těmto pozemkům nebude možné stavbu zahájit. To platí rovněž i pro další záměry výměn starých technologií lanových drah za nové ve SkiResortu Černá hora - Pec, kde se tyto stavby nachází na pozemcích ve vlastnictví státu s právem hospodaření Správy KRNAP. Nově vybudované stavby mají životnost 25 až 30 let, a proto je logické, aby tyto byly povolené a kolaudované na obdobnou délku. K uzavření nájemních smluv na dobu delší 8 let musí být ze strany ministerstva financí (MF ČR) udělena výjimka, bohužel však na požadovanou délku 25 až 30 let zatím udělena nebyla. Věříme, že k dané problematice proběhne na MF ČR jednání za účasti naší, zástupců samospráv, Správy KRNAP, ministerstva životního prostředí a České unie sportu, na kterém nalezneme řešení, které by celou záležitost odblokovalo.

Můžete upřesnit, jak je to s vlastnictvím pozemků, na kterých jsou sjezdovky?

V současné době se ve SkiResortu využívá zhruba 120 hektarových ploch pozemků, které jsou sjezdovými tratěmi, či se na nich nachází lanové dráhy a lyžařské vleky. Stát vlastní z nich zhruba 24 hektarů, tedy 20 %, oproti tomu provozovatel SkiResortu vlastní samostatně nebo prostřednictvím dceřiných společností 55 hektarů, to je 45 % ploch pozemků tvořící sjezdové tratě. Nájemní smlouvy s obdobnou délkou si provozovatel SkiResortu zajistil s většinou vlastníků pozemků, na kterých mají být nové projekty lanových drah realizovány. Stát, jakožto vlastník zmíněných 20 % ploch pozemků blokuje rozvoj celého regionu.

To bude asi problém více českých horských středisek, kde se nachází pozemky ve vlastnictví státu…

Ano. Provozovatelé lyžařských areálů totiž opakovaně řeší kontinuální obměnu starých, technologicky dožívajících lanových drah, lyžařských vleků, za nové a modernější. Životnost těchto zařízení je zmíněných 25 až 30 let.

Co tedy s tím?

Pokud nebude existovat jasná podpora státu v podobě cenově vyvážených a dlouhodobých právních vztahů k pozemkům, tak v důsledku toho nebudou provozovatelé lyžařských areálů realizovat investice do modernizace a rozvoje areálů. Tím se sníží konkurenceschopnost českých horských středisek, sníží se však i výběr státu na DPH, daních z příjmu a zvýší se nezaměstnanost v příhraničních horských oblastech. Dojde rovněž k nepřímé podpoře státu k posílení návštěvnosti lyžařských středisek v sousedních zemích, a tedy odlivu návštěvníků, například do nově budovaných středisek v Polsku.