Betlémské světlo je symbol míru a přátelství. Plamínek je zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus. Rozváží ho skauti do řady míst v mnoha evropských a také několika amerických zemích.

Skauti v Praze rozváželi betlémské světlo | Foto: Denik / Zbyněk Pecák

Betlémské světlo doputovalo do Staré Paky vlakem v sobotu. Odtud si ho převzaly skupiny skautů a také veřejnost. Pro Betlémské světlo si mohou lidé přijít do novopacké skautské klubovny 24. prosince od deseti do dvanácti hodin.