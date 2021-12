Už dopředu vedení města avizovalo, že se bude u Brány ve čtvrtek 2. prosince dít něco neobvyklého. Ty, kteří spěchali na odpolední schůzky a pochůzky přesto zaskočilo, že obří hodiny na Valdické bráně odbíjí půlnoc už od poledne. "Omlouvám se, natáčíme tady silvestrovskou reklamu, takže je průchod Bránou omezený. Buď počkejte, nebo to vemte okolo," informuje muž v reflexní vestě kolemjdoucí a spolu s kolegou na druhé straně řídí kyvadlově průchod nejznámější jičínskou památkou.

"Bude to reklama. To je všechno, co k tomu můžeme říct," odbývají otázky teple odění muži stojící u podezřele vyhlížející dodávky. Tajnosti, které se okolo natáčení silvestrovského spotu dělají, mají jasný účel. Město, produkce a zadavatel si nepřejí, aby se na místě srocovaly davy lidí. V kuloárech se ale informace šíří rychle, brzo si všichni okolo šuškají, že Jičín zřejmě bude v televizi a že to bude bouchat. Na sociálních sítích se objevilo varování pro pejskaře. Jejich čtyřnozí mazlíčci totiž jak známo nemají spontánní petardy v lásce. Oficiálně ale informace o ohňostroji předem nikdo nepotvrdil.

Dopředu se ani neví, kdy přesně ohňostroj začne a co přesně se bude dít. "Společnost Lidl natáčí silvestrovskou reklamu, proto je průchod Branou ve čtvrtek odpoledne omezený. Bližší informace si společnost nepřeje sdělit," vysvětluje mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

"Dostali jsme za úkol udělat ohňostroj, víc nevíme," ošívají se pánové u dodávky. Jejich firma Trick SFX vytváří speciální efekty pro filmy, seriály a reklamy. "Děláme pyrotechniku, vítr, sníh, déšť,… Co kdo potřebuje. Zrovna zítra jedeme pršet do reklamy," smějí se a se zaujetím vypráví o tom, jak se meteorologické jevy dělají. Pro déšť je potřeba postavit několik metrů vysoké stojany, na jejichž vršku je hlavice s nastavitelnou intenzitou průtoku. Mohou tedy udělat liják, deštík i mrholení. záleží na nástavci a na výšce, ze které prší. "Sníh se zase dělá z drobných kousíčků papíru," vysvětlují.

I filmové ohňostroje mají svá specifika. Zákazník, který rachejtle potřebuje do záběru, si nejdřív na internetu prohlédne videokatalog. V něm si vybere barvy, typ a rozptyl kompaktu, podle objednávky pak trikaři sestaví celý ohňostroj.

"Nejdřív vystřelíme první zkušební ránu pro kameru, aby se vědělo, jestli stojíme na správném místě a střílíme dost vysoko. Potom se pojede ostrá. Dneska potřebuje produkce dvacet vteřin záběru, takže budeme střílet na několikrát a dron to bude snímat," vysvětlují krátce předtím, než zapalují první knot.

Bránu ochránili

První rána přišla nečekaně a všechny čumily u Valdické brány zastihla nepřipravené. Celý večer se dohadovali, jestli první rachejtle vyletí do vzduchu v šest nebo v sedm, nakonec to přišlo někde mezi. V úleku nadskočili, ani nestihli vytáhnout nachystané mobily a najednou bylo po všem. Trikaři ale vytahují z dodávky další bedny. Příště si už nahrávací zařízení stihnou zapnout.

Mezi třemi několikavteřinovými ohňostroji přichází okamžik slávy pro jičínské hasiče. Přijeli s předstihem a své velké auto schovali do postranní uličky, aby nevzbuzovalo moc pozornosti. Přesto se ale nevyhnuli narážkám na středeční nehodu jedné z jejich cisteren, která se cestou k požáru převrátila na střechu. "Bereme to sportovně, zbyla nám ještě dvě auta a zranění kluci už jsou doma," vysvětlují. Na ochranu Valdické brány před požárem přijeli v plné polní, jejich asistence ale naštěstí nebyla potřeba. Pomáhali tak akorát s dohašováním krabic od petard a s úklidem místa činu.

"Mně se dnešní akce líbila. Nebyli jsme potřeba a Brána zůstala celá," pochvaluje si Pavel, člen HZS Jičín. Na zahřátí dostali ze stánku opodál svařený mošt, zametání ji tak jde hned lépe od ruky.

Celkem spokojení jsou i diváci, kteří se na utajený silvestrovský ohňostroj přišli podívat. Sice bouchl nečekaně a o měsíc dřív, vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci to ale možná byl jediný, který letos v centru Jičína uvidí.