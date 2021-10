Silnice na Jičínsku brázdí nová dálniční policie. Dostali auta i defibrilátor

"Tohle je to nejsilnější auto od Škodovky. Je vyrobeno firmou Laurin a Klement a může jet až 250 km/h. Když chce někdo ujet, nemá šanci," vysvětluje policista v reflexní uniformě malému klučíkovi za volantem. Pro toho je sedět v černém Superbu s majáčkem splněný sen, vozidlo primárně určené pro takzvaný skrytý dohled totiž vypadá jako přivezené z garáže hrdiny Kobry 11 Semira Gerkhana. Nové dálniční oddělení v Hořicích dostalo do začátku řadu moderních vychytávek, díky kterým budou silnice na Jičínsku o něco bezpečnější. "Možná se zdá zvláštní, že otevíráme dálniční oddělení v regionu, kde není žádná dálnice. Ale doprava tady si to vyžaduje, navíc nový úsek dálnice z Hradce na Jičín by se měl začít stavět už v roce 2023. Takže až bude, budeme připravení," uvedl krajský policejní ředitel Petr Petřík.

Z dočasného sídla na náměstí Jiřího z Poděbrad se po výstavbě dálnice přesunou do moderního centra dálniční police v Chomuticích. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Vznik nového dálničního oddělení v Hořicích avizovali policisté letos v květnu. Přípravy a potřebné úkony se podařilo přes léto doladit a ke slavnostnímu otevření došlo v pátek 1. října odpoledne. Oficiálně vyjedou hořičtí dálniční policisté na silnice příští týden, mnozí z nich už ale v provozu běžně slouží. "Původně jsem sloužil na krajském oddělení v Hradci Králové, tam jsme měli na starost celý kraj. Teď nás převeleli do Hořic, čímž jsme všude blíž a bude to pro nás pohodlnější," vysvětlil jeden z přítomných policistů. Hořické oddělení bude v kraji už třetí. Loni se otevřela pobočka v Jaroměři a další dálniční oddělení je v Pravech. Prozatím se dálniční policisté usídlili v budově na hořickém náměstí Jiřího z Poděbrad. Zde bude sloužit celkem 15 policistů vybavených moderní technikou, automatizovaným externím defibrilátorem, novými motorkami a auty jak v "policejním provedení" s polepy, tak právě v civilní podobě pro skrytý dohled. "Užití vozidel se liší v závislosti na počasí, roční době i druhu výjezdu. Pro standardní dohled na provoz se užívají civilní vozy, před kterými se řidiči nemají tolik na pozoru, k nehodám nebo do kolon se zase více hodí motorky. I na motorkáře působí policejní motorka více umravňujícím dojmem, než auto. Novinkou je potom externí defibrilátor, díky kterému budou moci policisté poskytnout při nehodách, ale i běžných událostech mimo silnice efektivnější předlékařskou první pomoc. Jsme totiž často první respondenti u podobných událostí," řekl vedoucí krajské dopravní policie Petr Dušek. Hlavním revírem dálničních policistů budou velké dopravní tepny I/16 a I/35, zaměřovat se budou ale i na další komunikace v regionu a případně vypomáhat hořickým kolegům s dohledem na veřejný pořádek. Díky strategickému umístění budou nyní policisté akceschopnější a budou moci pružněji reagovat na situaci na silnicích. "Našim hlavním úkolem bude zajistit zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu, který je mnohdy například na průtahu z Hradce do Jičína velmi kritický," doplnil Dušek. Podle přítomných policistů se jejich nejčastější výjezdy týkají překračování povolené rychlosti, nedovoleného předjíždění a dalších porušení předpisů, které často končí dopravní nehodou. "Pro měření rychlosti a záznam situace máme v každém autě připevněný radar a kameru, na motorkách jsou potom kamery zabudované v helmách, aby nenarušovali pohodlnost a bezpečnost řízení na palubní desce. Díky záznamu pak nemá šanci ani ten, který se nám snaží ujet při policejní honičce," vysvětlili. Jejich rychlým strojům je poměrně těžké ujet, všechny mohou dosáhnout rychlosti přes 220 km/h. "Jediná drobná nevýhoda je ovládání. Všechna policejní auta mají v dnešní době automatickou převodovku. To je sice pro ovládání velmi pohodlné, zároveň je auto ale trochu lenivější a rozjezdy nejsou tak rychlé, jaké by zkušený řidič dokázal se řadící pákou. Automatu trvá déle, než si rychlosti přelouská," doplnili policisté. Oddělení v Hořicích je pouze prozatímní, s výstavbou nové dálnice vznikne také moderní centrum dálniční policie, které bude umístěno v Chomuticích. Z prozatímních 15 by se také měla navýšit kapacita na 32 policistů. To bude ale otázka příštích let. Vznik oddělení v Hořicích ocenil starosta Aleš Svoboda i hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. "Hořice nyní budou nejbezpečnější místo v kraji, protože kromě obvodního oddělení budou mít i dálniční policisty. Věřím, že se jim podaří zvýšit bezpečnost na silnicích a v celém regionu," řekl Červíček.



Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme jim více čtení. V říjnu navíc k vybraným předplatným zdarma e-průvodce Zázračné Česko.Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu