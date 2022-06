Rekonstrukce se týká úseku od začátku obce Radim po křižovatku u Dřevěnice a také úsek silnice III/2861 od konce Dřevěnice po křižovatku se silnicí I/16 Na Špici. Kraj tak opraví celkem dva kilometry silnice. Objízdná trasa povede od křižovatky Na Špici po silnici I/16 do Robous a následně po obchvatu Jičína a Valdic do Těšína.

Průjezd do obce Tužín přes Radim bude zachován. Stavba za téměř 30 milionů korun je financována z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury a navazuje na loňské rozsáhlé opravy silnice v od Těšína přes Soběraz do Radimi. Práce by měly trvat do začátku listopadu.

Zdroj: Deník