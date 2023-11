/VIDEO/ Hotovo! oddechlo si na začátku tohoto týdne vedení Miletína. Po půl roku útrap se konečně podařilo zahájit zkušební provoz zrekonstruované silnice v ulici Komenského. Úsek dlouhý 400 metrů na příjezdu od Lázní Bělohradu až po nepřehlednou křižovatku na náměsti K. J. Erbena opravil Královéhradecký kraj ve spojupráci s městem a vodohospodáři. Za cenu 25 milionů korun a jedné omezené turistické sezóny má Miletín kromě nového asfaltu také přeložky kanalizace, chodníky, parkovací místa a upravené zastávky autobusu na náměstí.

Projeďte se s námi po nové silnici v Miletíně. | Video: Deník/Kateřina Chládková

O opravě silnice, která svými dírami a mnohačetnými záplatami připomínala spíše tankodrom, se mluvilo už více než 30 let. Kromě tristního stavu vozovky bylo potřeba zlepšit také parkování, které obyvatelé dosud řešili odstavením aut ledabyle u krajnice, a nebezpečnou křižovatku na náměstí, kde se ulice napojuje na hlavní tah na Hořice a Dvůr Králové.

Stavba začala v dubnu letošního roku a v půlce listopadu se podařilo dokončit i dílčí úpravy přilehlých ulic a zahájit zkušební provoz komunikace.

Tady bude za dva roky dálnice D35. Teď je to jen rozorané pole a pár bagrů

"Děkujeme všem, kteří prokázali svou trpělivost a pochopení. Akce to nebyla vůbec jednoduchá. Nebylo to jenom o vyměně povrchu, ale i o nové kanalizaci a to jak splaškové, tak dešťové. Dešťová voda je například svedena až do ulice Arnoldova, kde ústí do potoka. Byly vybudovány nové kanailizační přípojky k domům, nové chodníky, parkovací polchy, veřejné osvětlení atd.," uvědomil svésousedy starosta Miletína Miroslav Nosek na sociální síti Facebook.

První projekty na rekonstrukci hlavního průtahu Miletínem od Bělohradu vznikly už v roce 1991. Na investici se kromě miletínské radnice, která se zapojila částkou 3,5 milionu korun, podílela také VOS Jičín, která zajistila přípojky a kanalizaci a Královéhradecký kraj, který zajisttil kompletní opravu silnice.