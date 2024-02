Pro rekonstrukci silnice mezi obcemi Jesenný a Návarov, části ulice na okraji Lomnice nad Popelkou a mostu ve Čtveříně vybrala liberecká krajská rada stavební firmy. Pokračuje tak další část plánovaných oprav méně vytížených komunikací v kraji.

Mezi obcemi Návarov a Jesenný nedaleko Železného Brodu začne rekonstrukce prvním úsekem, který vede ke křižovatce se silnicí do Vlastiboře. Následovat bude rekonstrukce části silnice od zámku Návarov až ke křižovatce na Stanový. Poslední přijde na řadu silnice z okraje obce Jesenný až do centra. O opravy se postará firma Eurovia CZ a vyjdou na necelých 59 milionů korun.

V Lomnici nad Popelkou se dočká rekonstrukce silnice na kraji města. „Týkat se bude úseku od křižovatky ulic Jičínská a Kampelíkova k železničnímu přejezdu,“ řekl náměstek pro dopravu Jan Sviták. Kraj za ni firmě Colas CZ zaplatí téměř 6,5 milionu.

Třetím projektem, pro který vybrali radní firmu SaM je most ve Čtveříně. Liberecký kraj tady investuje celkem víc než 58 milionů korun a obec Čtveřín se bude podílet částkou přes 6 milionů na opravě kanalyzace.

„Na rekonstrukce silnic a mostů máme letos připraveno 1,1 miliardy korun. Z toho dotace z evropských zdrojů bude přibližně 193 milionů korun. Očekáváme také 162 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodal Sviták.

Další výběrová řízení vyhlásil kraj pro opravy silnic v Sekerkových Loučkách, protihlukovou úpravu v Turnově a sanaci skalního masivu u silnice u Popelova.

„Jsem rád, že pokračujeme v rekonstrukcích silnic a mostů. Přesný obrázek o tom, kde je největší problém, nám pomáhá dokreslit každoroční monitorování stavu silniční sítě. Můžeme díky tomu rozhodovat o investicích a směřovat je tam, kde je to opravdu potřeba. Za rok 2023 dostaly silnice ve správě kraje průměrnou známku 2,98. Nejlepší komunikace jsou na Českolipsku, Jablonecku i Liberecku a známka 3,05 je na Semilsku, kde ale letos právě máme v plánu nejvíc oprav,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu.

Do resortu dopravy zamířilo letos celkem 55.500.000 korun. Kraj investuje zejména do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy a jejich běžné údržby a do oprav mostů a propustků. Peníze jsou určeny také například na opravu parní lokomotivy 423.094.

