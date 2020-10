Silničáři opravují před zimou mosty

Údržba silnic se ještě před zimou pustila do výměny dilatačních závěrů na mostech ve Vidoni (část Tetína) a v Bašnici. Provoz je tu sveden do jednoho jízdního pruhu a rychlost je omezena přenosnými dopravními značkami. Oprava je plánována do 13. října.