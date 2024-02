Její první velkou zakázkou byla replika kroje pro Muzeum v Poličce. Poté šila kroje pro folklorní a národopisné soubory z celé republiky, kroje pro Městské muzeum v Jaroměři či dobové šaty pro zámek v Náchodě.

Talár pro Škvoreckého šila jen podle fotografie

„Nyní šiju pro novou náchodskou expozici talár Josefa Škvoreckého, v němž přebíral v Kanadě ocenění. Dalo mi to docela zabrat, protože jsem ho šila jen podle obrázku, kde to nebylo moc vidět, ale doufám, že to dopadne. Dokonce jsem k němu dostala i původní originální límec," říká, že zájem o nově ušité kroje mají nejen soubory či muzea, ale i jednotlivci. „Šiji kroje třeba pro pro českou komunitu v zahraničí, zejména pro krajany v USA. Šili jsme pro ně dva české kroje, a teď je chtěli ještě doplnit, a to ve velice šibeničním termínu," říká k aktuálním zakázkám žena, která získala certifikát Orlické hory – originální produkt.

Zdobí vše co může, jen uniformy nesmí

K šití historických oděvů se vyučená dámská krejčová dostala na začátku 90. let, když se na novoměstském učilišti seznámila s Annou Řehákovou z České Skalice. „Tehdy pořádala v Ratibořicích akce s oživlými historickými postavami a požádala mě o ušití krojů. Chtěla jsem, aby vypadaly autenticky, takže jsem se o to začala zajímat, abych mohla dobové oděvy dělat co nejvěrněji. Šilo se tam pro paní kněžnu, komtesu Hortensii, uniformované lokaje i vesnický lid," zmiňuje, že od samého začátku všude dávala krajky a různé ozdůbky. „Snažila jsem se mít oděvy, co nejvíc zdobné. Akorát u vojenských uniforem musím dodržovat přesné parametry a nemůžu si nikam nic přidat. Přes to vlak nejede, to musí být na milimetr,“ uvedla se smíchem držitelka Ceny Zlatý kolovrat a dodala, že by si ráda dělala sama i paličkované krajky, háčkovala nebo vyšívala. „Ale na to už nemám při šití čas."