"Pokud vše půjde podle plánu, mělo by se začít v září," uvedla Vladimíra Smolíková z jičínského odboru pro životní prostředí. Obyvatelé sídliště změny vítají, mají jen obavy, aby nepřišli o unikátní zeleň, na kterou jsou zvyklí. "Jen ať nám to tady zvelebí, ať se nám tu žije ještě líp," vzkázala vedení města Marie B., která na sídlišti žije.

K revitalizaci zeleně mělo město původně v plánu přistoupit až v osmé etapě regenerace sídliště, která přijde na řadu až za několik let. Jičín ale uspěl se žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která pokryje přibližně 60 procent uznatelných nákladů. Na náměstí Václava Čtvrtka by tedy mělo vzniknout místo pro procházky a trávení volného času. "V současné době je je místo velmi obtížně průchodné kvůli přerostlým dřevinám, proto není obyvateli pro odpočinek využíváno," uvedl mluvčí města Jan Jireš. Projekt vysoutěžilo zahradnictví z Čejkovic, které nabídlo cenu okolo 700 tisíc korun.

Středem revitalizované oblasti povede nový chodník a prostor bude doplněn také novým mobiliářem včetně dvou laviček a dvou odpadkových košů. Nejvýraznější změnou ale bude právě revitalizace zeleně. Sídliště Husova je známé pro mnoho vzrostlých dřevin, které umožňují i obyvatelům vyšších pater paneláků výhled do zelených korun stromů. Travnaté plochy a stromy navíc poskytují stín a ochlazují vnitroblok sídliště v horkých létech posledních roků. "Nemám moc informací o tom, kde přesně a co tady vznikne. Žiju tady ráda, je tu hodně stromů a klid. Je pravda, že některé potřebují prořezat, ale byla by škoda přijít o všechny," vyjádřila obavy Marie B.

Není se čeho bát, tvrdí

Podle Vladimíry Smolíkové z odboru životní prostředí se ale není čeho bát. "Budeme se snažit zachovat vzrostlé stromy na sídlišti. Většinu dřevin čeká pouze prořezání, aby se jim ulevilo a opět se zazelenaly. Kácet budeme jen minimum stromů, například proschlé borovice v severní části sídliště, nebo některé jednotlivé stromy, které už nelze zachránit," vysvětlila Smolíková. V centrální části sídliště by navíc měl vzniknout nový trávník ve stylu "kvetoucí louka". Jedná se o poměrně nový trendy, ke kterému se uchyluje čím dál více měst. "Podstata kvetoucí louky je, že se seká pouze minimálně a nechává se volně růst. Navíc jsou do trávníku zasety také luční květiny jako jsou například kopretiny, takže to tam hezky pokvete," doplnila Smolíková. Podobný trávník už v lokalitě je například v jižní části sídliště směrem k trati.

Realizace celého projektu se překlene až do roku 2023, samotné práce by ale mohly být hotové dříve. "Trvá to dlouho, protože vegetace potřebuje čas na zakořenění. Firmě provádějící revitalizaci se tím dává čas na to, aby se o novou zeleň postarala, dokud nebude jisté, že se uchytila a bude prosperovat," vysvětlil starosta města Jan Malý. Přípravy regenerace sídliště Husova začaly už před rokem 2007. Sestává se z deseti etap a momentálně je přibližně v půlce. Jednotlivé etapy město realizuje za přispění Státního fondu rozvoje bydlení - programu Regenerace sídlišť.