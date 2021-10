Revitalizace Humprechtu se týká interiérů i exteriérů a letos kvůli ní nebyla část zámku přístupná veřejnosti. V budoucnu by ale měla rekonstrukce zajistit, aby byl zámek schopný provozu celoročně, tedy i v zimě.

Rozsáhlá revitalizace loveckého zámku začala letos a měla by trvat až do roku 2023. Postupně dojde k opravě exteriéru, ale také vnitřních prostor zámku. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

