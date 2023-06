Polské jahody prodávali za 89 korun také trhovci na jičínských farmářských trzích. Cena nejdříve nakupující Michaelu zaskočila. „Zdálo se mi to hodně. Zeptala jsem se, jestli za takovou cenu prodávají české jahody. A paní se do mě pustila, že všichni prodávají jen polské a že za tuhle cenu mají u Hradce samosběr,“ sdílí žena svou zkušenost z trhů.

Jahody od českých lokálních farmářů jsou nyní na trhu o poznání dražší. V Sobotce na náměstí v úterý dopoledne letos poprvé otevřel stánek farmy Zahrada Sobotka, ve kterém kilový košík jahod pořídí zákazníci za 120 korun. „Na to, že opodál byli hned dva konkurenční prodejci s levnými jahodami z Polska, to podle mě šlo dobře. Lidé v Sobotce nás znají, vědí, že máme kvalitní zboží a že nebudou muset půlku vyhodit, jako to někdy bývá u přeprodávaných polských jahod," hodnotí první prodejní den vedoucí zahrady Petra Vitinová.

Na soboteckém náměstí budou se stánkem vždy v úterý a v pátek dopoledne, ve čtvrtek prodávají v Mnichově Hradišti.

Patnáct stovek za den je málo. Sadařům chybí lidi na sběr jahod či třešní

Vyšší cena českých lokálních jahod je podle Vitinové způsobená hlavně vyššími vstupními náklady. „Už jen kolik dáme za vodu na zavlažování. Jahody ničím nestříkáme, ale i hnojiva jsou dnes drahá," vysvětluje.

Pro zákazníky, kteří touží po českých jahodách, ale chtějí ušetřit, nabídne Zahrada v následujících týdnech možnost samosběru. Pokud si košík v Sobotce natrhají sami, zaplatí za kilo jahod 70 korun.

Samosběry jsou čím dál populárnější a na Jičínsku se jich chystá hned několik. Po půlce června by měl vypuknout také v jahodářství v Čejkovicích u Jičína, farma na svém webu avizuje cenu při samosběru 65 korun za kilo. „Zatím sbíráme hezké jahody, ty si prodáme sami. Na samosběr většinou zbývají ty dvojkové, vhodnější třeba k zavaření. Proto tam je takový cenový rozdíl," dodává Vitinová.

Ať už přímo z pole, u českých farmářů nebo u překupníků polských jahod, zákazníci musí být obezřetní a kontrolovat čerstvost a kvalitu nejen na vršku košíku, ale i vespod. Opatrnost při nákupu zdánlivě levnějších jahod je namístě také v supermarketech. Některé řetězce nabízí půlkilové balení za cenu, kterou vybraných u stánků zaplatíte za celé kilo, jiné jahody rovnou naskládají do půlkilových vaniček, ale na cenovku napíšou cenu za 100 gramů. Nepozorný zákazník se tak finální částku dozví až po zvážení u pokladny.

Češi jezdí do Polska i pro jahody. Pochvalují si kvalitu a hlavně výhodnou cenu

Kdy se vyplatí jet do Polska?



Pro některé spořivé Čechy si v posledních letech získalo oblibu nakupování levnějších potravin přímo u polských sousedů. Například z Náchoda jezdí lidé nakupovat na velké tržiště v pohraničním městě Kudowa Zdrój, kde se momentálně cena za kg jahod pohybuje okolo 55 Kč. Jestliže do Kudowa Zdrój pojede na jahody zákazník z 90 km vzdáleného Jičína autem o průměrné spotřebě 5,5 l/100 km (cena Natural 95 je 36,95 Kč/l), kolik musí nakoupit kg jahod, aby pro něj byl výlet výhodnější, než nakoupit jahody za 89 Kč/kg v Jičíně?



ODPOVĚĎ: Musel by v Kudowa Zdrój nakoupit alespoň 11 kg jahod za 605 Kč, po odečtení nákladů na cestu ušetří 8,2 Kč, než kdyby stejné množství koupil doma. Pokud by v půli cesty natankoval levný polský benzín (Natural 95 stojí 33,93 Kč/l), stačilo by mu 10 kg.