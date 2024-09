Zatímco si lidé na jičínském koupališti užívali závěr sezony a poslední ze série tropických dnů, v nedalekých Úlibicích připomínají blížící se podzim létající draci. Poblíž křižovatky hlavních tahů z Hradce Králové do Liberce a z Krkonoš směr Praha má svůj stánek vrchlabská společnost Draci co letí, kde je k dispozici škála modelů i odborné poradenství.

„Takovýchto prodejních míst máme několik po celé republice. Do Úlibic to máme nejblíž a také tady působíme nejdéle. Jsme tu asi třináct nebo čtrnáct let. Naše sezona v terénu trvá od července zhruba do poloviny listopadu podle toho, jak počasí dovolí. Nyní je příznivé, sice je horko, ale fouká. Nicméně naši draci nejsou na vítr nároční. Jsou z padákoviny, materiál se nazývá ripstop a mají sklolaminátové tyče, takže jim stačí vítr o rychlosti tři metry za vteřinu,“ vysvětluje Petr Ditz, prodejce, obchodní zástupce a kamarád majitele společnosti Draci co letí, kterému firmu pomáhal zakládat. Draky se podle svých slov zabývá zhruba patnáct let.

Na nedostatek zákazníků si nemůže stěžovat. U stánku se střídají posádky projíždějících aut a dostává se jim zasvěcených rad od muže s čepicí a slunečními brýlemi. Část draků se vznáší ve velké výšce na poli za silnicí a jsou vidět na kilometry daleko.

„Máme patnáct až dvacet různých druhů od jednošňůrových po sportovně řiditelné draky, kitty a 3D draky. Jednošňůroví stojí od 460 korun, sportovní draci začínají na osmi stovkách. Originální jsme v druhovém zastoupení a kvalitě našich draků, kterým stačí k letu i velmi slabý vítr, poskytujeme záruku a servis. Draci nás baví a je to na naši práci vidět,“ usmívá se Petr Ditz a doplňuje, že létat s draky z Vrchlabí se dá téměř všude.

„Je úplně jedno, jestli jste v Praze nebo v Krkonoších. Stačí je pustit z ruky a oni letí, ať jste tam nebo tam. Důležité je mít prostor, kde nejsou dráty či stromy. K ovládání jednodušších draků stačí povolit provázek a korigovat výšku, není potřeba se nic učit. Sportovní jsou pro větší děti a dospělé. Řiditelní draci se pouští na dvou šňůrách a k udržení ve vzduchu a trikům je už potřeba určitá citlivost,“ konstatuje prodejce.

Vrchlabská firma má i své vývojáře. Každý drak je nejprve prototypem, u kterého se zkoušejí letové vlastnosti a pracuje se na designu. Teprve potom jde do výroby.