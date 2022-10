Nejvýraznějším opatřením bude ve všech budovách města snížení teploty na termostatech. V kancelářích a zasedacích místnostech, kulturních sálech, šatnách ve sportovních zařízeních, školních učebnách a dalších podobných prostorách bude teplota nastavena na maximálních 20 stupňů Celsia, ve výjimečných případech na 21 stupňů. Na chodbách, toaletách a ve společných prostorech teplota nepřesáhne 18 stupňů. „Na úřadech jsme začali vytápět až 1. října a všechny zaměstnance jsme poučili o snížení teploty vytápění a dalších úsporných opatřeních,“ uvedl tajemník jičínského úřadu Peter Bareš.

Sportovat půjde dál

Navzdory obavám některých sportumilovných Jičíňanů se podle Jireše výrazně neomezí provoz sportovišť. Úsporná opatření nepočítají se zrušením mrazení zimního stadionu ani se snižováním teploty vody v bazénech městského aquacentra. V šatnách bazénu nicméně dojde ke snížení teploty vody ve sprchách a zkrácení intervalu, po který voda po spuštění proudí.

Úsporná opatření se dotknou rovněž osvětlení. V městských budovách, kde se tak ještě nestalo, dojde k výměně žárovek za úspornější LED osvětlení a bude se kontrolovat svícení, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání elektřinou. Na úřadech dostanou zaměstnanci lampičky na pracovní stůl a uvažuje se také o instalaci pohybových čidel.

V některých městech vyvolalo kontroverze omezení nebo úplné vypnutí pouličního osvětlení. Přestože zvěsti o zvýšení kriminality v temných neosvětlených ulicích se na většině míst nepotvrdily, strážníci a policisté kvůli tomu upravili režim hlídek, aby se občané cítili bezpečně. I v Jičíně se bude pouliční osvětlení omezovat, podle Jireše by se mělo jednat přibližně o třetinu světelných bodů ve městě. „Je nutné vybrat vhodné body, vše prodiskutujeme s Městskou policií Jičín, Policií ČR a Odborem dopravy MěÚ Jičín. Dne 14. října byly vypnuty fontány a kašny. Řeší se omezení osvětlení historických objektů. V závislosti na technických možnostech bude vypnuto zcela, nebo bude ukončeno vždy ve 23 hodin,“ doplnil mluvčí.

O plánovaných úsporných opatřeních se na jičínské radnici debatuje už několik měsíců, první informační vlaštovky vypustilo vedení města koncem srpna. Rada města tehdy objednala externí firmu, která dostala za úkol pro město vyobchodovat na Českomoravské komoditní burze energie na příští rok za co nejvýhodnější ceny. Podle předběžných propočtů se totiž ukázalo, že by město mohlo za energie v příštím roce zaplatit až pětinásobek letošních cen.

Ještě před zářijovými komunálními volbami rada města pověřila ředitele příspěvkových organizací vypracováním návrhů úspor, které by mohly vést ke kompenzaci rapidně rostoucích cen energií a snížení spotřeby. Ve hře bylo mimo jiné právě snižování teploty v interiérech městských budov, ale také možné zdražování vstupného do sportovních a kulturních zařízení nebo omezení tradičního vánočního osvětlení. K tomu ale nakonec také nedošlo a město předběžně objednalo tradiční vánoční 3D dekorace, byť v omezeném počtu, za 190 tisíc korun. „Rozhodli jsme se dekory objednat s možností objednávku zrušit do 4. listopadu. Konečné rozhodnutí bude na zastupitelstvu, my jsme ale nechtěli občanům oblíbené dekorace upřít,“ uvedl starosta.