Nová Paka - Rudolf Krautschneider, vášnivý mořeplavec, stavitel jachet, publicista a propagátor terapie na moři, který se převážně živí jako dřevorubec, zavítá ve čtvrtek 14. března do Nové Paky. V zázemí Karmelitánského knihkupectví od 18 hodin představí knihu Co přinesly vlny a odvál vítr.

Mořeplavec Rudolf Krautschneider | Foto: rodinný archiv

„Kniha vypráví o stavbě a části plavby české plachetnice Victoria, která se v roce 2004 vrátila z pětileté plavby kolem světa. Popsal jsem zde i plavby do polárních moří - například k Islandu, do Grónska či do Antarktidy. A nechybí ani příběhy o výjimečných lidech, bez ohledu na to, zda jsou spjati s mořem či nikoli,“ popisuje autor.