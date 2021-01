Očkovací centrum je nejblíže v Jičíně, kde jsou termíny obsazené a veřejnost zde budou očkovat nejdříve koncem ledna. V Hradci Králové má centrální evidence pár termínů volných, ale od Miletína je to pro místní daleko.

„Sledoval jsem všechny informace ohledně registru a při tiskové konferenci vláda uvedla, že lidé budou zpětně o termínu informováni, což se neděje. Takže my musíme termín objednávky stále zkoušet, což je špatně, to je fakt problém,“ míní miletínský starosta. Seniory by mohl k očkování přihlásit ještě ve Dvoře Králové, kde jsou termíny také zadané. „Počkám do konce týdne, pak asi přejdeme do Hradce Králové. Když vidím, jak to funguje, pochybuji, že se letos podaří proočkovat všechny Čechy,“ polemizuje Nosek. Nejschůdnější cestu vidí v očkování obvodními lékaři, jde však o to, zda bude dostatek vakcíny.

Na očkování veřejnosti se připravuje i jičínská nemocnice.

„V tuto chvíli zajišťujeme vakcinaci pacientů a personálu na všech lůžkových zařízeních v regionu jako jsou domovy důchodců včetně těch z naší nemocnice, a dalších externích zdravotníků, obvodních lékařů a sester. To chceme zvládnout do konce měsíce,“ říká ředitel jičínské nemocnice Tomáš Sláma.

Část našeho očkovacího týmu do těchto zařízení dochází, z části ho provádějí tamní zaměstnanci. Materiálně, tedy vakcíny, injekční stříkačky a jehly, všechno zajišťuje špitál.Samotná nemocnice měla v pátek proočkovánu zhruba polovinu zaměstnanců, očkovat zvládne denně zhruba 70 lidí s tím, že dotyční jsou automaticky objednáni k druhé dávce.

„Musím přiznat, že všechno se mění za pochodu, což nám komplikuje naší práci,“ stěžuje si Sláma.

Zdůrazňuje, že nejde jen o samotné očkování, ale lékař musí provést s očkovaným i krátký pohovor, což je časově náročné, ale na druhou stranu nezbytné.