Chomutický domov seniorů v Oboře na Jičínsku má v současné době bez jednoho klienta všechny covid pozitivní, nemocných je i 9 ze 13 pečovatelek. Na vakcinaci zde musí čekat. Očkování se nedočkal ani domov seniorů v Milíčevsi. Vloni zde nebyl ani jeden případ covidu, nyní onemocněla třetina klientů. Oočkováni nejsou ani zaměstnanci.

Obdobná situace je v Domově seniorů v Polici nad Metují, České Skalici, v Třebechovicích i Broumově. Deníku to potvrdil vedoucí krajského odboru sociálních věcí Jiří Vitvar.„Očkovací týmy mají být v kontaktu se všemi zařízeními. Někde se neočkuje kvůli nákaze, dalším důvodem je snížení dávek vakcíny,“ uvádí Jiří Vitvar k aktuální situaci.

Pavel Jór, ředitel Domova seniorů v Milíčevsi, má ale jiné zkušenosti.

„Žádný očkovací tým nás neoslovil, údajně onemocněl covidem. Nikdo se o nás nezajímal, tak jsme sami kontaktovali jičínskou nemocnicí. Hygiena nám nyní očkování kvůli covidu zatrhla,“ uvedl nás ředitel do reality. Než se zdejší senioři dočkali očkování, dvacet z 59 je covid pozitivních. V karanténě jsou také tři ošetřovatelky.

„Je to jedna negativní zpráva za druhou. Nedivme se, že klienti propadají beznaději, když nevidí světlo na konci tunelu,“ míní Pavel Jór. Přitom oočkovat se chtějí bez dvou všichni uživatelé a 75 procent zaměstnanců.

Kolaps v Chomuticích

Ani přes dramatickou situaci v domově seniorů Chomuticích – Oboře neopouští jeho ředitelku Dagmar Noskovou optimismus.

„Jsme v karanténě. Očkování je odloženo,“ odpovídá na dotaz, týkající se vakcinace zdejších seniorů. V domově je v současnosti 31 z 32 klientů pozitivních na covid 19. Lépe na tom nejsou ani ošetřovatelky. Z 13 stabilních pečovatelek je devět mimo službu. Naštěstí průběh onemocnění je u všech mírný, bez komplikací.

Nicméně zařízení vyslalo do éteru SOS co se týče obsazení míst ošetřovatelů. Pomáhá zde jeden medik, dobrovolnice a dvě posily vyslal v rámci mobilního krajského týmu novopacký domov důchodců.„Ještě bychom využili někoho k úklidu, jinak to snad zvládneme,“ doufá ředitelka domova. Přiznává, že na místo pečovatelky si lidé moc netroufají. Jde o náročnou práci ve dvanáctihodinové směně.

Nákaza se do zařízení přenesla zřejmě návratem jednoho klienta z nemocnice. „Jsme v kontaktu s hygienou i očkovacím centrem a jakmile to bude možné, budeme se očkovat,“ dodává Dagmar Nosková.