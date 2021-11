I letos se těsně před pátou začínají trousit další a další. Někteří jsou pamětníci, někteří byli v devětaosmdesátém ještě děti, někteří jsou mladší než samostatná Česká republika. Jen jich je každý rok méně. "Je mi z toho smutno, scházelo se nás přes sto," komentuje hlouček třiceti srdcařů Jaroslav Veselý, jičínský patriot, sportovec, hybatel kultury a především zarytý zastánce svobody a demokracie.

S úderem 17. hodiny si slovo bere jičínský aktivista Bohumír Procházka. "Scházíme se tu každý rok, abychom si připomněli ty, kteří nebyli spokojení s režimem a rozhodli se jej změnit. I my máme příležitost nezůstat lhostejní a zasadit se o to, aby se nám společně na světě lépe žilo," promluvil do davu a připomněl několik jičínských iniciativ, jako například společnost Apropo nebo spolek Jinčí čin, který pořádá například stejnojmenný letní kulturní festival.

Jak Prochor zdůraznil, schod pod kašnou na Valdštejnově náměstí slouží jako takový malý jičínský Hyde Park. Kdokoliv může přijít a promluvit. Právě zde se také v minulých letech konaly demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Právě tento spolek se v minulosti rovněž podílel na srazu sedmnáctého v sedmnáct. Letos ale setkání zůstalo komorní, neorganizované. Po Prochorovi promlouvá také železnický farář Josef Kordík. Oblíbený bývalý šéf farnosti a tak trochu rebel a kritik poměrů v církvi zmiňuje mimo jiné také dnešní politickou a celospolečenskou situaci jako podnět k již zmíněné snaze o zlepšení. Jeho slova rezonují o to víc, protože si letos připomínáme poražení totalitního režimu poprvé bez zastoupení komunistické strany v poslanecké sněmovně.

Kromě 32. výročí revoluce si letos Češi připomínají také dvě jubilea hybatele listopadových událostí a prvního porevolučního prezidenta Václava Havla. O jičínské snaze připomenout a uctít Havlovu památku umístěním Lavičky Václava Havla promlouvá profesor a polistopadový poslanec Josef Novotný. "Lavičku slavnostně odhalíme na Mezinárodní den lidských práv 10. prosince. Věřím, že bude důstojným připomenutím významné osobnosti našich dějin," říká a alespoň mezi přítomnými si získává uznalé pokývání. Mezi některými lidmi v Jičíně se totiž letos lavička kvůli vysoké pořizovací ceně nesetkala s pochopením.

O skepsi a nespokojenosti ve společnosti svědčí podle příchozích právě nízká účast na srazu. Třicet lidí a jedna vlajka je podle účastníků smutný odraz toho, že se na odvahu a odhodlání vybojovat lepší budoucnost zapomíná. "Je dobře, že přišli lidé z vedení města i pan starosta. Jen škoda, že nechtěl promluvit. Ale je tu málo mladých lidí, kteří by mohli převzít štafetu," posteskl si Veselý. Budoucnost ukáže čas. Třeba tradici srazu sedmnáctého v sedmnáct zachrání skupinka dětí, které si hrají se zapálenými svíčkami na schodu u kašny.