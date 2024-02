Cílem zavedení sdílených kol je především podpora cyklodopravy ve městě a postupná snaha o snížení počtu aut v centru. Tyto snahy jsou v souladu s vládní koncepcí městské mobility i s navrhovaným Plánem udržitelné městské mobility, který momentálně pro Jičín vzniká.

I cena je pro Jičínské více než výhodná. Zatímco například cesta z Čeřovky na Lidické náměstí zabere pěšímu více než půl hodiny, na kole je tam za 8 minut. Při cestě ze Seifertovy ulice na Holínském předměstí na vlak musí pěší počítat s tři čtvrtě hodinou navíc, díky sdílenému kolu bude moci vyrazit z domu o půl hodiny později, kolo bezpečně vrátit poblíž vlakového nádraží a nemuset se celý den o kolo bát.

Společnost Nexbike se bude starat o rovnoměrný rozvoz kol mezi stanovišti, bude také zajišťovat údržbu a kontrolu kol. Pokud uživatel kolo nevrátí, bude se mu nadále načítat poplatek za každou půl hodinu. A pokud kolo nevrátí na správné stanoviště, přijde mu nejdřív upozornění a posléze pokuta 200 korun.

„Loni jsem byl v Písku, kde sdílená kola mají, a dost jsem se na to ptal. Už měli za sebou pilotní rok a vyvstal jim problém s tím, že kola se sjíždějí na jedno místo a firma je musí redistribuovat zpátky na výchozí místa. Dále tam byly velké počty závad, při kontrole zjistili, že třetina kol nejezdí, tak museli zakročit. Firma má ale tohle podchycené a včas reagovala. Měli na to udělaná opatření,“ doplnil Hamáček.

Město kolům zaslíbené? Spíš ne

Málokdo by čekal, že zrovna ze zavedení sdílených kol do ulic Jičína se na jednání zastupitelstva stane tak palčivé téma. Vedení města vyhradilo 400 tisíc korun z přebytku loňského rozpočtu a navrhlo zastupitelům využít tuto částku na podporu cyklistiky ve městě. Celkově by mělo zavedení kol od Nextbike přijít Jičín na 1,3 milionu korun (včetně DPH). Podle zastupitele Ladislava Bryknera (ODS) bude možné zkusit získat dotaci 500 tisíc korun od Královéhradeckého kraje. „Dávat v této době i půl milionu je celkem dost, zase tu ale je možnost dotace a stojí to za zkoušku. Uvidíme, jak se to uchytí,“ přiklonil se na stranu sdílených kol na zastupitelstvu Brykner.

Někteří zastupitelé, ale také občané v diskuzích na sociálních sítích tento optimismus nesdíleli. Asi nejčastějším argumentem proti zavedení sdílených kol byla nevhodná a nedostatečná infrastruktura pro cyklodopravu v Jičíně. Cyklopruhů a stezek určených pro kola je v Jičíně skutečně pomálu, některé hlavní silnice jsou navíc velmi frekventované a těžko průjezdné.

„Na kole jezdím po městě poměrně hodně, takže vím, jak to funguje. My nemáme žádné cyklostezky, máme těžko průjezdné hlavní silnice, provoz je veliký. Byl bych rád, kdyby to fungovalo, ale jsem k tomu skeptický. Bojím se, že nám tu bude po městě jezdit 60 vytížených kol a že je to byznys jen nějaké určité skupiny, která to snad s dobrou vírou rozdává po městech. Mám ohlasy od známých ze Dvora Králové, kteří nadšení nesdílejí. Přeju tomu záměru hodně úspěchů, ale nejsem přesvědčen, že až to budeme po roce vyhodnocovat, bude to úplně super,“ sdělil svou skepsi vůči sdíleným kolům zastupitel Petr Šindelář.

Podle Hamáčka však infrastruktura nebude ideální nikdy, je ale v zájmu města ji rozvíjet a podporovat občany i turisty, aby se místo za volant vyhoupli do sedla. „Zkoumá se to v rámci Plánu udržitelné mobility, plus jsme schválili smlouvu na cyklokoncepci, která se tomu bude věnovat. Je také připraveno dost cyklopropojení - třeba v rámci rekonstrukce Kukulovy ulice vznikne cyklostezka, která propojí centrum města s Lipovou alejí, v Kasárnách bude cyklopřejezd do Lip a až na sídliště, v Ruské a Poděbradově vzniknou cyklopruhy, v Odpočinkové zóně Cidlina vznikne propojení s celým Novým Městem, takže je to víceméně vymyšlené a je teď potřeba to zrealizovat. Ono to vznikne, ale nikdy to nebude stoprocentní. A nemyslím si, že sdílená kola jsou o tom, jestli na to jsou cyklostezky. Vždyť i dneska jezdí spousta lidí po městě na kole,“ připomněl místostarosta.

Jičín si před umístěním sdílených kol prozkoumala i společnost Nextbike, podle Hamáčka nenašli žádné překážky, které by zavedení bránily. „Navrhli rozmístění stanovišť po debatě s architektem. A podle samotného provozu se budou stanoviště upravovat, případně posilovat,“ dodal.

S cyklisty na hlavních silnicích mají někteří Jičíňáci špatné zkušenosti. Většina z frekventovaných a těžko průjezdných silnic se však dá objet vhodnější trasou. Například kopci v ulici Českých bratří se lze na kole snadno a s minimální zajížďkou vyhnout po cyklostezce podél železniční trati. Velkou část města od rybníku Kníže až po Kaufland lze zase už dnes objet po cyklostezce podél Cidliny.

V Hořicích sdílená kola fungují dobře

Sdílená kola dodá Jičínu olomoucká společnost Nextbike, která se o kola stará například také v Hradci Králové, Dvoře Králové, ve Vrchlabí, Liberci, Jablonci nad Nisou, Pardubicích či v Hořicích. Tam před rokem vyjelo do ulic celkem 25 kol z 8 stanovišť. Už v prvních měsících se ukázalo, že je o ně zájem. Jen za červen si podle oficiálního webu města Hořice vypůjčili lidé sdílená kola celkem 921krát.

Právě Hořice jsou se společností Nextbike úzce spjaté. Společnost vznikla v roce 2017 sloučením německé bikesharingové firmy Nextbike a olomouckého výrobce kol Olpran. A právě Olpran má svou výrobnu v Hořicích v Podkrkonoší. Na výrobu sdílených kol používají okolo dvou set součástek, které musí být pečlivě smontované. Podle informací na webu Nextbike většinu finálních prací zajišťují ženy. Firma má svá kola ve 34 českých městech a jejich flotila čítá okolo 7000 kol a 300 tisíc uživatelů.

V Jičíně je zatím zasmluvněný první rok, sdílená kola zde budou v pilotní fázi od 1. března do 31. prosince 2024. Podle starosty města Jana Malého by už v říjnu mělo být známo, jestli se v Jičíně sdílená kola setkala s úspěchem.