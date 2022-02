"Je to šílené. Do poslední chvíle jsme doufali, že k válce nedojde. Sami v sobě hledáme nějaké vysvětlení, proč se to děje. Ale je to případ, který snad může vysvětlit jen psychiatr," říká.

Hlavní vinu na situaci podle Ščigola nese ruský prezident Vladimír Putin. "Teď už je zcela zřejmé, že Putinovi vůbec nezáleží na životech lidí. Svůj vlastní národ vede k záhubě. Je to naprostý blázen posedlý mocí a svou vlastní nesmyslnou ideou obřího impéria," vysvětluje malíř, který našel domov v Železnici, momentálně ale střídá pobyt na Jičínsku s druhým domovem v Praze.

Do poslední chvíle prý doufal, že zvítězí diplomacie. Už v rozhovoru pro Jičínský deník na začátku února vyjádřil obavy z dalšího vývoje na Ukrajině. "Je to úžasná země. Velký, talentovaný národ. Žijí tam vedle sebe Ukrajinci, Rusové, na jihu ještě zůstali lidé ze starověkého Řecka. Je to země mnoha národů, které staletí žily vedle sebe v míru a pohodě. Politici teď proti sobě štvou Ukrajince a Rusy, to je totální nesmysl," uvedl. Válku vnímá jako krutou hru zbraní, vojáků a politiky, kterou nakonec odnesou obyčejní lidé. "Stačí, aby jeden idiot zmáčkl knoflík. Pak už to nejde zastavit," posteskl si.

Jak u vás v roce 1968, říká dělník z Panasonicu pocházející z východní Ukrajiny

Největší problém Ruska je podle Ščigola neustálá mediální masáž ze strany televize poplatné Putinově režimu. "Rusové i Ukrajinci mají obrovskou smůlu, že je vždycky ovládne nějaký šílený mocichtivý člověk. Je smutné, jak snadno se někteří lidé nechají ovlivnit. Stejně jako se krásný, vzdělaný, kulturní německý národ nechal zmanipulovat Hitlerem. Osobně se domnívám, že ho velmi brzo někdo z jeho vlastních lidí zabije. Nemůže to dopadnout dobře," říká.

Se svými přáteli na Ukrajině se malíř snaží udržovat kontakt. Sám jim také nabídnul azyl, pokud se chtějí před válkou ukrýt. "Volal jsem jim. Nevím, jestli jsou všichni v bezpečí, ale pokud budou chtít, mohu jim poskytnout azyl v soukromí u sebe doma. V Česku mám spoustu skvělých přátel, vím, že by se zachovali stejně," doplňuje.