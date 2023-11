Rekordní výtěžek zaznamenala v sobotu 11. listopadu celostátní potravinová sbírka. V jedné z největších materiálních charitativních akcí v Česku se tentokrát podařilo vybrat 624 tun materiálu. Lidé přispěli celkem 562 tun trvanlivých potravin, ze kterých lze připravit 1 124 000 porcí jídla. Dále se vybralo 62 tun základní drogerie a hygienických potřeb. Do sbírky se zapojili sítě supermarketů a drogerií po celém Česku, na Jičínsku to bylo 7 obchodů v Jičíně, 3 v Nové Pace a 3 v Hořicích.

Sbírka potravin.

Výtěžek budou potravinové banky distribuovat lokálním neziskovým organizacím a dalším potřebným. Podle nejnovějších čísel žije pod hranicí chudoby 15 procent Čechů.

Už potřetí se do sbírky zapojila také dobrovolnice, která od dárců přebírala věnované potraviny v jičínské prodejně Lidl. „Pracuji v místní charitě, takže k tomu mám blízko, ale sem chodím dobrovolně. I letos to jde dobře, i když mám pocit, že daruje méně lidí než v minulých sbírkách. Naproti v Kauflandu je to prý lepší, nevím proč,“ hodnotila v sobotu odpoledne žena.

Nejvíce podle ní lidé do Sbírky potravin nakupují těstoviny, mouku a konzervy. Na informačních letácích, které dobrovolníci u vchodu do obchodu rozdávají, se zákazníci dočtou, jak se do sbírky zapojit a co nejlépe nakoupit. Mezi doporučeným zbožím jsou trvanlivé potraviny, konzervy, rýže, těstoviny, mouka, cukr, instatní jídla a polévky, luštěniny, odětská výživa a další základní suroviny, které vydrží i několik měsíců ve skladu čekat na svou chvíli. Potřebné jsou pak také základní hygienické a kosmetické pomůcky.

Mladičká Romana, která do Lidlu v jičínské nákupní zóně přišla pouze pro svatomartinské víno, nakonec odcházela s plným košíkem. Do sbírky nakoupila hlavně mouku, cukr a instatní polévky.

„Blíží se Vánoce, a tak doufám, že ten cukr třeba někomu pomůže napéct pro děti trochu cukroví. Vzpomínám, že jako dítě jsem se na Vánoce nejvíc těšila kvůl lineckému. Tak snad to někomu udělá radost, časy jsou zlé,“ vysvětlila dívka, proč se Sbírky potravin zúčastnila.

Po celém Česku se tentokrát sbírka konala ve více než dvou tisících prodejen. Z výsledků exkluzivního průzkumu agentury Ipsos mimo jiné vyplynulo, že o Sbírce potravin panuje v české populaci vysoká míra povědomí, konkrétně ho má 9 z 10 lidí. Ochota zapojit se do sbírky pak roste se vzděláním a nejvíce lidí plánovalo účast v ní formou osobního darování, častěji to jsou ženy.

Ani muži nezůstávají pozadu. „Ve Vrchlabí nám mladý pán daroval celý vozík, za hodinu paní také plný vozík a starší paní přinesla výživy pro děti. Moc děkujeme,“ informovala o průběhu akce Potravinová banka Hradec Králové na Facebooku.

Pomoc ve Sbírce potravin je zaměřena zejména na seniory, rodiny v krizi, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, hendikepované občany či lidi bez domova a pokrývá celou Českou republiku. K myšlence pomoci lidem v nouzi se letos přihlásily obchodní řetězce Albert, Billa, COOP, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, Tesco a sítě drogerií dm drogerie markt, ROSSMANN a Teta drogerie, pilotně se zapojily i prodejny IKEA. Do Sbírky potravin se zapojily i on-line obchody Billa e-shop, Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco, kde mohou zákazníci darovat potraviny a drogerii z pohodlí svého domova až do 21. listopadu.

„Potravinové banky zažívají enormní poptávku po pomoci a jejich sociální role je stále důležitější. Z našich statistik vyplývá, že počet lidí v nouzi průběžně narůstá. V současné době se pod hranicí chudoby nachází až 15 procent všech obyvatel České republiky a tito lidé mají problémy s pokrytím svých životních nákladů,“ uvedl Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.

Vybrané potraviny a drogerie putují prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. Od 1. července letošího roku navíc fungují speciální Výdejny potravinové pomoci, tedy 150 výdejních míst, na která si mohou pro potravinovou pomoc na doporučení místních neziskovek nebo obcí přijít ti, kteří je skutečně potřebují, dosud se ale k potravinové pomoci jen těžko dostávali.