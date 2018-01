Jičín - Když se řekne „to je od Santiniho“, povětšinou zpozorníme a očekáváme, že uvidíme a zažijeme něco, co má punc výjimečnosti.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Zcela oprávněně. Jan Blažej Santini-Aichel, geniální český architekt s italskými kořeny, dokázal za přibližně 24 let aktivní architektonické tvorby navrhnout řadu zcela výjimečných architektonických skvostů, které většinou dodnes zdobí českou i moravskou krajinu a města.

V seznamu Santiniho východočeských realizací panských sídel najdeme nejen známý zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, ale i jeden velký dráždivý otazník, který odborníkům nedává spát a opakovaně poutá jejich pozornost – zámek v Lázních Bělohradě. Jeho vrcholně barokní přestavba z let 1720–1722 bývá připisována právě Santinimu, a to navzdory skutečnosti, že dosud nebyl objeven žádný písemný pramen, jenž by toto autorství jakkoliv explicitně dokazoval. Nakolik tedy můžeme těmto úvahám vůbec věřit, na jakých důkazech a argumentech byla tato teorie vystavěna a jaký závěr vlastně můžeme pokládat za konečný?

Souhrnné kritické shrnutí dosavadních poznatků na poli dějin umění i svůj vlastní přínos k problematice Santiniho autorství bělohradského zámku nám na únorovém setkání Jičínské besedy přiblíží ředitel Národního památkového ústavu v Josefově Jiří Balský, který se danému tématu intenzivně věnoval několik posledních let. Současně posluchačům představí i další vybrané stavby na území Královéhradeckého kraje, o kterých víme či se o nich důvodně domníváme, že jejich architektonický návrh vyšel ze Santiniho pera. Přednáška se uskuteční v pátek 26. ledna od 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku. Buďte u rozkrytí Santiniho tajemství.