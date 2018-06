SanSwiss staví multifunkční halu za 152 milionů

Jičín - Firma SanSwiss staví novou multifunkční halu za 152 milionů korun. Dnes byl slavnostně položen základní kámen nových výrobních a skladovacích prostor, které mají být zprovozněny v květnu 2019.

Přední evropský dodavatel sprchových koutů a vaniček SanSwiss Jičín chce navýšit výrobní a skladové kapacity. Multifunkční objekt bude napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. V horizontu deseti let SanSwiss počítá s postupným náborem několika desítek nových zaměstnanců. „Jičínský závod nyní zaměstnává 150 lidí, jejich počet by se měl navýšit na dvě stě,“ uvedla finanční ředitelka Bernadeta Sýkorová.



Jičínský výrobní závod zaměstnává 150 lidí a je významnou součástí celoevropské skupiny sanitární techniky SanSwiss AG světového holdingu Ronal AG. Česká společnost zajišťuje více než 75 procent celkové produkce sprchových koutů skupiny.



Sanitární techniku SanSwiss vyváží na tradičně náročné trhy, hlavně do Francie, dále do Německa, Belgie, Švýcarska, Polska, na Slovensko, do Ruska a na Ukrajinu, do Norska nebo Nizozemska. Export se na celkových tržbách české společnosti podílí 72 procenty.