Na hektarové pole u čerpací stanice v Ostroměři na hlavním tahu z Hradce Králové do Jičína se denně sjíždějí zájemci o jahody z širokého okolí. Samosběr potrvá na mírném jižním svahu ještě několik dní, hlavní slovo bude mít počasí. Pokud bude příznivé, bude pokračovat ještě příští týden.

Samosběr v Ostroměři pokračuje. Jahody dozrávají a ceny klesají | Video: Stanislav Ďoubal

Zdravotní sestra Pavlína Lánská přijela do Ostroměře s celou rodinou z Nové Paky. O samosběru se dozvěděla na Facebooku pořádající farmy v Podhodním Újezdě.

„Jsme tu i s babičkou a tříletým synem, celkem nás je šest. Sbíráme asi půl hodiny a ještě jednu půlhodinku tu ještě zůstaneme, nasbíráme si jahody pro naši potřebu, uděláme marmeládu a další dobrůtky. Je možné, že sem ještě zajedeme,“ dává si krátkou přestávku vestoje Pavlína Lánská.

Zemědělská společnost Zeas Podhorní Újezd pořádá samosběr druhým rokem. První sezona byla v menším rozsahu, letos již běží druhý týden na plné obrátky. K dispozici jsou dvě odrůdy, kilogram stojí 75 korun, ale cena se postupně mění. Oproti nabídce v prodejnách nebo na trzích se cesta na samosběr vyplatí.

„Před několika dny to bylo 88 korun. Ceny se vyvíjejí podle konkurence a nabídky. Počítáme s tím, že budeme pokračovat i příští týden. Bude záležet na počasí. Pokud začne pršet, bojíme se, že jahody začnou hnít,“ vysvětluje Petra Soukupová z firmy Zeas, která zákazníky obsluhuje u váhy na improvizovaném pultu z palet.

Do konce pracovního týdne mohou lidé na provizorní travnaté parkoviště odbočit od 13 do 18 hodin, v sobotu dopoledne od 8 do 11 hodin a pokud vydrží počasí, tak i v neděli dopoledne. Lidé se mohou podívat na aktuální časy na Facebooku a webových stránkách pořadatele.

Zájemci by si však měli pospíšit, plody rychle dozrávají. Sběrači si nicméně jejich kvalitu pochvalují.

„Byla jsem tu už v pondělí, kdy jsem nasbírala pět kilo za necelou hodinu. Teď už je to o něco slabší, dozrává to a dá to víc hledání. Sbírám i pro sousedky,“ komentuje důchodkyně Alena Dřímalová z Ostroměře, která na pole přijela na kole.

Zástupců Nové Paky přijelo do Ostroměře více. Mezi nimi i rodina Haliny Stoklasa z Ukrajiny, která ve zhruba dvacet kilometrů vzdáleném městě na Jičínsku žije již dvacet let.

„Já jsem tady poprvé, ale snacha s vnučkou už tu byla třikrát. Z jahod udělám džem a všechno možné, máme je rádi i s cukrem a se smetanou,“ neztrácí čas Halina Stoklasa a pokračuje ve sběru a zároveň i ve hlídání vnučky.

Úrodu ovoce včetně jahod letos výrazně ovlivnily jarní mrazíky. Pole mezi Podhorním Újezdem a Ostroměří se však díky opatřením výrazně nedotkly.

„Snažili jsme se jahody chránit zaléváním. Bylo s tím hodně práce, ale podařilo se toho hodně zachránit,“ říká Petra Soukupová a dodává, že samosběr bude lidem k dispozici i příští rok.