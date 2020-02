Ukrutné síle dravého větru se většinou neubránily ploty, stromy, ale také lidská obydlí i kostely. V Miletíně se vítr v úterý odpoledne opřel do štítu rodinného domu, který prolomil a pak už si orkán doslova pohrál s celou střešní konstrukcí.

Na sousední zahrady a do ulice létaly kusy uvolněného plechu.Naštěstí nikoho nezasáhly. Starostu města Miroslava Noska zvedl ze židle telefon. Sousedé majitelů domku upozornili na zkázu, která se jim odehrála přímo před očima. Starosta pak společně s hasiči odstraňoval následky živlu a řešil, jak co nejrychleji dům zabezpečit. „Bylo nutné zakrýt půdu, aby voda nenatekla dovnitř. Zapůjčili jsme na to plachty. Majitelům jsme nabídli náhradní bydlení, ale nechtěli. Zůstali spát v domě bez střechy,“ popisuje Miroslav Nosek dramatické okolnosti, při nichž se ukázala síla lidské solidarity. Pomohli sousedé, kteří se ještě navečer snažili posbírat popadané plechy ze střechy a upevnit je částečně zpátky.

Provizorní ochranu bylo ale nutné nahradit co nejdříve. „Ráno jsme celý dům prohlédli a s majitelem jsme se domluvili na postupu prací,“ líčí další kroky starosta města. Radnice zajistí dopravu potřebného materiálu na opravu a dnes ráno nastoupí pracovní četa na zednické a tesařské práce. Prvořadě je nutné vyzdít štít. Práci zaplatí miletínská radnice, která se snaží zajistit také pokrývače, aby byl dům co nejdříve pod střechou a lidé v bezpečí.