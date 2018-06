S žáky se loučila i nejmenší škola

Úlibice – V úlibické základní škole včera poprvé rozdávali vysvědčení, a to třem žákům.

Láska k řemeslu a k dětem, to byla hlavní motivace učitelky Jany Vávrové pro založení soukromé školky v Úlibicích. A když se daří školce, proč by tu nemohly děti chodit i do základní školy? Ředitelka Jana napnula síly, prokousala se přes všechna povolení ministerstva a vloni v září v obci zprovoznila po jednačtyřiceti letech základní školu.

Tentokrát s nejmenším počtem žáků, do nových lavic usedl Max s Markem. Během roku se k prvňákům přidal starší Ondra, který nastoupil do třetí třídy.

„Líbilo se mně, že mě paní učitelka dobře učila a taky mě bavily přestávky,“ mává nám před očima svým prvním vysvědčením v životě Max, který bude o prázdninách hlavně opravovat čtyřkolku. Spolužák Marek byl oslovený matematikou, mluva čísel ho prý moc baví. Ondra, žák třetí třídy, je zase nadšený přírodovědec. Se svými kamarády založil na zahradě školy bylinkovou zahrádku, na které zrovna dozrávají jahody. Trojlístek se společně vzdělává i tráví chvilky volna. „Naučili se být gentlemany, opečovávají si mě ze všech stran, musela jsem dbát o svoji vizáž. Hodnotili mně lak na nehty i šaty,“ směje se Jana Vávrová, která vloni za podpory obce spustila odvážný projekt.

„Počítala jsem, že k nám nastoupí deset dětí, ale průtahy na ministerstvu způsobily, že se nám žáci přihlásili do jiných škol, ale vůbec to nevadilo,“ přiznává Jana, která je za jeden plat učitelkou, vychovatelkou, sekretářkou i ředitelkou. „Na víc lidí nemám peníze. Státní dotaci máme jen ve výši 60 procent a ta nepokryje ani moji mzdu. Máme štěstí, že obci nemusíme platit nájem,“ upozorňuje ředitelka.

Škola není odkázána jen na státní příspěvek, rodiče přispívají částkou devět se korun měsíčně. Příští rok ale bude líp, po školní inspekci jsou škole přiznány stoprocentní dotace. „Budu se přibližovat k platům státních zaměstnanců,“ směje se Vávrová, která bude od září vyučovat sedm dětí, další rok počítá s pěti nováčky. Kapacita málotřídní školy je 18 žáků. „Myslím si, že tento rok se už nebude opakovat,“ říká Vávrová s nostalgií. „Byl jedinečný tím, že jsem učila dva žáky. Přineslo mi to klid, pocit, že se jim opravdu věnuji, že mám dost času jim naslouchat.“