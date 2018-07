S knížkou do života i na deku

Jičínsko – Hořická knihovna se zapojila do celostátního projektu na podporu dětského čtenářství, který je zaměřený na ty nejmenší.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/Petr Sznapka

Před knihovnou je herní plocha i spousta dětských titulů, s dětmi si hraje a povídá o knihách zkušená knihovnice. Na děti do tří let tu čeká malý dárek. Přijďte se i vy hrát a povídat, knihovnice se na váš těší do 13 hodin.



Jičínská knihovna zase připravila pro čtenáře překvapení na jičínském koupališti, kde mají příchozí možnost během letní sezóny si knihu zdarma zapůjčit. Od července tu totiž funguje nově otevřená samoobslužná knihovna, která nabízí zhruba 150 titulů. Knihy jsou k dispozici v bufetu u automatu na kávu.