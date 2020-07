Rychlejší cesta do Krkonoš. ŘSD získalo po letech povolení na obchvat Nové Paky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydal stavební povolení na obchvat silnice první třídy v Nové Pace, která je důležitou spojnicí pro cesty do Krkonoš. Obyvatelé Nové Paky by si tak do tří let měli oddychnout od husté automobilové dopravy, která prochází centrem města. Uvedl to web zdopravy.cz. Na twitteru zveřejnil informaci generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Stavba má být zahájena v příštím roce.

Pozemky pro budoucí obchvat Nové Paky. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová