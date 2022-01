Před několika týdny se pro veřejnost uzavřela galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře v jičínském informačním centru. V prvních měsících roku 2022 ji totiž čeká rozsáhlá rekonstrukce, která je po jedenácti letech provozu opravdu potřeba.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

"Většina interaktivních hracích prvků je již opotřebená a nechceme riskovat případné zranění malých návštěvníků," uvedl ředitel Kulturních zařízení města Jičín Pavel Nožička. Turisté, kteří v sezóně vyrážejí s dětmi do Jičína navštívit svět známého kresleného loupežníka ale nemusí zoufat. Generální opravy by měly být hotové do zahájení turistické sezóny.