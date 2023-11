Advent se blíží, obchodní domy oprašují výzdobu a v regálech se začíná objevovat vánoční sortiment. I v Jičíně se mohou lidé pomalu začít těšit na tradiční adventní akce. Vše vypukne na první adventní neděli, která letos připadá na 3. prosince. Určitě nebude chybět svařák, voňavý trdelník, divadlo na nádvoří a program žáků Základní umělecké školy.

Rozsvícení stromečku v Jičíně, rok 2022 | Video: Deník/Kateřina Chládková

Na první adventní neděli přesně v 17:00 si Jičíňáci odpočítají slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Valdštejnově náměstí. Jako každý rok bude slavnostnímu okamžiku předcházet program pro celou rodinu. "Program se v těchto dnech tvoří, zapojená bude Základní umělecká škola, zajištěné bude také divadlo na nádvoří Valdštejnského zámku a lidé se snad mohou těšit i na Anděle na chůdách, kteří oslavy zpestřovali už vloni," předestřela místostarostka Alena Stillerová, která je členkou jičínské adventní pracovní skupiny.

Na Rozsvěcení vánočního stromu nebudou chybět ani dobré jídlo a pití. "Stánky s občerstvením budou, líbil by se nám i nějaký trh, ale dopředu nemůžeme nic slíbit. Ale určitě budou sobotní trhy, na kterých se v prosinci prodává i vánoční zboží. Lidé se ale nemusí bát, svařák si na rozsvícení vánočního stromečku určitě budou moci dát. Stejně i jiné základní občerstvení včetně prodeje trdelníku," vyjmenovala Stillerová.

Obecně je situace okolo adventních trhů v Jičíně složitá. V loňském roce se řemeslné adventní trhy nekonaly, vánoční sortiment si ale k Jičíňákům našel cestu prostřednictvím tradičních trhů, které se konají celoročně třikrát do týdne vždy ve středu, v pátek a v sobotu. Radnice by podle místostarostky měla o vytvoření adventního trhového městečka zájem, už v minulosti se ale přesvědčili o nezájmu trhovců, podle kterých není v Jičíně kupní síla, aby se jim vyplatilo přijet právě sem.

Rok 2022:

Přesto se ale bude v Jičíně na co dívat. Jako každý rok, i letos se rozsvítí světýlka na budovách a nebudou chybět ani velké 3D dekory v kašně na Žižkově náměstí a v Zámeckém parku. "Výzdoba bude tradiční, budeme mít světýlka na budovách, to je v majetku města, a Jičíňáci se opět mohou těšit také na 3D světelné dekory v kašně a v parku. Ty máme v pronájmu a snažíme se, aby to každý rok bylo trochu jiné. Rada schválila financování, vloni jsme zjišťovali spotřebu energií a tento výdaj byl opravdu zanedbatelný, rozpočet to nezatíží, protože jsou to všechno LED žárovky," uvedla Stillerová.

Zatím není známo, jak bude vypadat letošní vánoční strom. Město má vytipovaná tři stromy přímo v Jičíně, navíc se nabídl jeden dárce z okolní vesnice. "Takže strom určitě bude, jen zatím nevíme odkud," dodala místostarostka. Z technických důvodů by ovšem bylo pro město snazší zvolit strom z Jičína.

I na další adventní dny se v Jičíně chystá program. Ve hře je zatím například pravidelné či nepravidelné zpívání koled u stromečku, do kterého by se mohly zapojit i mateřské školy. Mluví se také o organizovaném zpívání v rámci akce Česko zpívá koledy s Deníkem. "Vloni to bylo ve spolupráci s panem Entem z Hotelu Restart, dali jsme to narychlo spontánně dohromady a přišlo asi padesát lidí. ZUŠ zajistila hlavní gró, pan Ent zajistil grog," zavzpomínala Stillerová. Jičíňáci budou o dalším programu a podrobnostech včas informováni.

