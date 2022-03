O stěhování do Lužan jeví lidé zájem dlouhodobě. „I já jsem si jednu parcelu koupil a chci na ní stavět. Ale je to s velkým otazníkem, protože pokud byla cena domů před pěti lety tři miliony, tak před rokem byla pět a dneska je šest,“ vysvětluje Mitlöhner.

„LIDÉ ZATÍM ELÁN MAJÍ“

Mnozí lidé si podle něj v současné době rozmyslí pouštět se do velkých investic. „Nejsem Sybila ani zdatný ekonom, takže to neumím předvídat. Uvidíme, jak se to vyvine dál. Ale poptávka byla veliká, pozemky jsme prodali, lidi zatím elán mají,“ doplňuje.

Na tom, aby se do obce stěhovali noví lidé, vedení pracuje dlouhodobě. V letošním roce kromě výstavby infrastruktury dokončí také opravu jedné ze silnic, po celé vsi jsou chodníky, v minulosti se investovalo i do vybudování kanalizace. Velkou výhodou je také dobrá občanská vybavenost. Dva obchody s potravinami, v létě fungující kino, školka i první stupeň základní školy a bohatý kulturní a společenský život dávají Lužanům punc ideálního domova. „Je tu navíc dobrá dostupnost do Jičína, autobusy jezdí také na Novou Paku a na Hořice,“ doplňuje seznam výhod starosta.

TŘI NOVÉ BYTY

Ještě donedávna museli zájemce o parcely odmítat, osm vytvořených parcel zmizelo ve dvou vlnách v rozmezí necelého půl roku. Kromě toho také vznikají tři nově zrekonstruované byty v multifunkčním domě, do kterého obec investovala.

Jednou tu budeme doma, říká Honza Pacák. Na chatu do Lužan jezdí každý víkend

Covidová krize, rekordní kolísání cen pohonných hmot a propuknuvší válka na Ukrajině se nicméně v této době výhružně vznáší nad plánovanými i započatými investicemi. „Doufám, že obecní investice už v tuto chvíli krize nějak výrazně nepoznamená. Všechny věci máme zasmluvněné. Stává se ale, že v době podpisu smlouvy byly podmínky jiné. Jeden dodavatel nás například v důsledku rostoucích cen nafty požádal o navýšení ceny, to je zatím jen ve fázi úvah,“ říká Mitlöhner.

Dodavatele také nejspíš ještě potrápí válka na východě. Podle starosty nyní na třech stavbách v Lužanech pracuje celkem patnáct lidí, z nichž deset pochází z Ukrajiny. Pokud by měli všichni narukovat a odjet, určitě to podle něj způsobí komplikace.

NÁVRAT KULTURY

Prozatím pokračují všechny obecní investice podle plánu. Na květnové hasičské zábavě by se veřejnosti měl představit opravený společenský sál, který předznamenává návrat kulturního života po dvouleté covidové pauze. Jestli se ale soukromníci rozhodnou začít stavět i za současných ztížených podmínek, je ještě ve hvězdách.

Otázka pro starostu:



Čím tento rok žijí Lužany?



Letos máme poměrně velký rozpočet, čekají nás dvě zásadní akce a to je intenzifikjace a zkapacitnění čistírny odpadních vod, což je investice v rozsahu asi deseti milionů. Získali jsme na to dotaci z ministerstva zemědělství. A druhá velmi nákladná akce je budování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů. Pokračujeme i v rekonstrukci 180 metrů dlouhého úseku silnice a v květnu plánujeme představit občanům zrekonstruovaný společenský sál. Také nás čekají volby, ty ale budou nezávisle na nás a dopadnou, jak mají.

Lužany

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA: 1052

POČET OBYVATEL: 587

ZAJÍMAVOSTI:

Lužany a Dětenice, první písemná zmínka o těchto obcích se datuje k roku 1052. Jsou tak podle písemností nejstaršími vesnicemi v celém regionu.

Název obce je nejčastěji odvozován od luhu, lužního lesa a jeho obyvatel - lužanů. Další etymologickou možností je pak výklad od slova lúže, tj. louže, případně od příslušníků kmene Lučanů, kteří se zde mohli usídlit po jejich porážce od Přemyslovců v bitvě u Turska.

Nedílně historicky spjat s Lužany je hrad Mokřice, jenž se nachází severně od Lužan, směrem k silnici č. I/16, nad potokem Studénka. Z něho jsou dnes vidět už pouze příkopy, valy po okružní hradbě a z terénu částečně vyčnívající zdi vlastního hradu, jenž je cca do výšky podlah druhého patra zasypán sutí. K hradu navazovalo severozápadně rozsáhlé předhradí, pod hradem byly vybudovány tři rybníky, přes hráz prostředního z nich vedla přístupová cesta k hradu. Zanikl pravděpodobně na přelomu 15. a 16. stol.

PAMĚTIHODNOSTI:

- Kostel svaté Máří Magdaleny

- Zbytky tvrze Mokřice se zaniklými rybníky

- Sousoší před kostelem

- Socha sv. Vojtěcha

- Ukřižovaný (u křižovatky silnice II/501)

OSOBNOSTI:

Narodil se zde Josef Končinský (1832–1910), středoškolský profesor a překladatel z řečtiny.

TIP NA VÝLET:

K rybníku Marešák

Autokemp Lužany se nachází na jihovýchodním okraji Českého ráje na břehu rybníka Marešák blízko Jičína. Kemp, jehož okolí je obklopeno lesy s nádhernou krajinou, je každoročně vyhledávaný a velmi oblíbený. Od jara do podzimu je naplněn mnoha návštěvníky, protože je ideálním místem pro milovníky přírody, vyznavače turistiky a cyklistiky, rybáře, ale i pro klidnou rodinnou dovolenou. V hlavní sezoně se tu konají různé pravidelné akce jako například cvičení psů, srazy mopedů, veteránů, kabrioletů a jiných vozů. Tradiční a oblíbený je i sportovní běh “Lužanskými hvozdy” a sezonu vždy zakončuje sraz motorkářů, který je bohatý na soutěže a zajímavý doprovodný program.