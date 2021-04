Absurdita v době covidu, kdy bojujeme za každého oočkovaného člověka, přichází opět ze strany státu.

I když Levitovo centrum následné péče v Hořicích je připraveno očkovat na covid 19, brání mu v tom legislativa Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta odmítla hořické nemocnici vakcinaci uhradit, pokud nebude očkovat pětkrát v týdnu osm hodině denně. Podle ředitele nemocnice Romana Bečváře je tento požadavek nesmyslný. „Nevidím k němu důvod?“ říká k danému omezení.

Na očkování v Hořicích měl zájem kraj, který nemocnici oslovil, zda by nezastoupila zdejší dva obvodní lékaře.

Všeobecné podmínky pro očkovací centra

Nově vzniklé očkovací centrum by fungovalo čtyřikrát v týdnu, prostor už schválila hygiena, provoz je personálně zajištěn. Chybí jen klienti a vakcína. Nicméně v této chvíli celý proces zablokovala VZP se svými podmínkami očkování v nejmenším rozsahu pět dnů v týdnu osm hodin denně. „Pro zařízení našeho typu je tento požadavek nesmyslný a nevidíme k němu důvody. Jde o to lidi v co nejkratším čase naočkovat s určitým pohodlím. Nerozumíme takovému postupu,“ přiznává Roman Bečvář.

Situaci řeší královéhradecký zdravotnický holding, který hledá vyhovující právní rámec pro očkování v hořické nemocnici. „Budeme zřejmě očkovat ve spolupráci s odloučeným pracovištěm nemocnic krajského holdingu,“ domnívá se ředitel Levitova centra.

Paradox

Omezení VZP se týká pouze očkovacích center, praktičtí lékaři mohou paradoxně očkovat i jednoho pacienta denně a jsou jim VZP uhrazeny i výjezdy za klienty.

„Pokud se najde cesta, jak v Hořicích očkovat, tak očkovat budeme. Věřím, že se nám to podaří od příštího týdne,“ nastínil ředitel.

Levitovo centrum navíc třikrát v týdnu testuje antigenními testy, přijde sem během týdne asi 250 zájemců.

Plán vyjde

„Proběhlo jednání s pojišťovnou, na jehož základě se na zajištění očkování v hořickém Levitově centru z kapacitních důvodů bude podílet také Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Očkování v Hořicích bude probíhat tak, jak je v plánu,“ slíbil radní Zdeněk Fink.