Momentálně je asi největším projektem města výstavba nového zdravotnického střediska. Jak jste na tom?

Práce pokračují, mělo by být hotovo v prosinci, takže doufám, že v lednu se nastěhují lékaři. Stavba bude celkově stát asi 11 milionů, z toho celkem 6,5 milionu pokryjí dotace. Středisko je ale stavěno jako pasivní nízkoenergetická budova, takže bude mít nízké náklady. Okolo vzniknou parkovací místa a myslím, že je i na výhodném místě blízko autobusové zastávky. K lékaři sem totiž jezdí i lidé z okolních obcí.

Hned vedle stojí budova školky, kde nedávno skončila velká rekonstrukce. Čeho se týkala?

Budova školky je původně z 80. let a byla hodně zastaralá. Byla tam stará elektrická akumulační kamna a nevyhovující podlahy a sociálky. Všechno jsme opravili, ve školce je nový kotel, radiátory podlahy i umývárny pro děti. Je to v podstatě úplně nová školka.

Kam se vaše pozornost obrací dál?

Za areálem zdravotního střediska je staré koupaliště, které bychom chtěli předělat na požární nádrž. Bude potřeba zpevnit břehy, dno, provést odbahnění, vybudovat nové odtokové a nátokové potrubí, nové schody, předpokládáme že by tam mohlo být i koupání na vlastní nebezpečí. Ofi ciální koupaliště z toho ale dělat nechceme, na to jsou hodně přísné limity. Kromě toho chystáme rekonstrukci muzea, které je potřeba staticky zajistit a odvodnit. Příští rok by mohla začít výstavba vodovodu do Cidliny a Zámezí, kde je v suchých letech velký problém s nedostatkem vody ve studních. A máme v plánu také přestavbu bývalých lázní na komunitní bydlení pro seniory.

Na začátku září jste zprovoznili nový pump park a dlouho se mluvilo také o cyklostezce. Bude?

Pump park má velký úspěch, děti tam tráví čas až do večera, že je rodiče mnohdy musí nahánět domů. Co se týče cyklostezky, stále se nám nedaří dohodnout s některými vlastníky polí, přes která má vézt. Ale opravdu bychom ji chtěli, protože pohyb po silnici směrem na Valdice je opravdu hodně nebezpečný.

Projevila se na dopravě v Železnici výstavba obchvatu z Robous do Valdic?

Momentálně ne, hlavně teď byl uzavřen hlavní tah na Lomnici, takže těžká doprava musela proudit jinudy. Ale dáváme teď se starosty okolních obcí žádost, aby se po dostavění silnice na Radim a Soběraz zakázal průjezd autům nad 12 tun. Mohou teď jezdit právě po novém obchvatu a nezatěžovat malé silnice, které se tím demolují.

Máte hodně plánů. Je něco, na co si tady lidé stěžují?

Ale to víte, že si stěžují. Nejčastěji na nedostatek parkovacích míst. Ve městě jsou úzké uličky, kde se zaparkovat nedá, a v takovém historickém městečku, jako je Železnice, je nemožné vytvářet nějaké velké parkovací plochy. Ale je to hlavně otázka vzájemné ohleduplnosti, aby si lidi nedělali při parkování naschvály. Ale jinak si myslím, že se snažíme pro lidi dělat maximum.

Jak si tolik projektů jako malé město můžete dovolit finančně?

Neustále žádáme o dotace. Štve mě, že je okolo všeho taková spousta byrokracie a papírování, ale když chce člověk něco udělat, musí holt zapracovat. Samozřejmě bych byla radši, kdybychom nemuseli vyřizovat tolik dotací a papírování a trápit se se všemi požadavky z dotačních titulů. Ale to bychom museli dostávat od státu do rozpočtu víc peněz. Celkový rozpočet máme okolo 40 milionů a třeba letos jde z toho na investice asi polovina.

Za rok končí vaše druhé volební období, budete se o křeslo starostky ucházet znovu?

Vzhledem ke všem rozpracovaným projektům asi budu muset, abych to všechno stihla. Ale mám tu práci ráda. Vždycky, když se něco změní k lepšímu, mám z toho dobrý pocit.

Máte ještě nějaká přání, která byste v budoucnu chtěla Železnici splnit?

Než půjdu do důchodu, mám ještě velké plány. Ale abych to všechno stihla, musela bych tu být ještě hodně let. Například bych se chtěla zaměřit na kompletní revitalizaci náměstí. Je krásné, ale nelíbí se mi ta štěrková plocha, která momentálně slouží jako parkoviště. To ale bude otázka velkých kompromisů mezi těmi, kteří tady chtějí parkovat, a snahou, aby bylo náměstí hezké a zachovalo si historického ducha.