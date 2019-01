Nová Paka – Kino digitalizovat, zavřít, pronajmout nebo celé rekonstruovat? Tak právě o tom debatovali pačtí zastupitelé na svém posledním zasedání.

Novopacké kino. | Foto: Archiv města

Žádné rozhodnutí nakonec nepadlo, vše je zatím jen v rovině diskuse. Tu uvedl místostarosta Josef Hendrych, který argumentoval přesnými čísly o přehledu návštěvnosti a tržbách.

Náklady na provoz kina v roce 2012 se vyšplhaly na 652 761 tisíc, výnosy činily 196 501 tisíc korun, radnice tak dotovala zařízení částkou necelého půl milionu korun.



Uvedl také důvody, které ovlivňují návštěvnost kina. Mezi jinými pokles příchozích přičítá malému zájmu školských zařízení, špatné kvalitě obrazu a zvuku promítací techniky, stavu budovy, technickému vybavení sálu a neexistenci doplňkových služeb.



Kino v Nové Pace funguje více jak čtyřicet let a bez velkých úprav je stále funkční.



Náklady na nutnou digitalizaci kina vyčíslil na 600 tisíc korun.

„Za tyhle peníze to není ideální, pořádný projektor stojí přes milion. Je potřeba lidem dopřát kvalitní techniku," ihned reaguje bývalý ředitel kina Jaroslav Mužíček, který zařízení vedl dvacet let a zhlédl všechny filmy, které se tu promítaly, takže asi pět tisíc.



Zastupitel Zdeněk Ouzký nesouhlasí s částkou na rekonstrukci kina, kterou Josef Hendrych a Ladislav Stuchlík odhadli na 2,33 mil. korun. „Nastíněná rekonstrukce je nedostatečná, nutná je i výměna sedaček." Podle Vladimíra Roučky je kultura v Nové Pace podhodnocena a pokud radnice nechce provoz kina financovat, měla by najít nového provozovatele a majitele.



Jak dál?

Ředitelka Městského kulturního zařízení Romana Martincová uvedla, že návštěvníky kina tvoří především domácí klientela.

„Kino jsem převzala společně s MKS v roce 2008. Obě zařízení jsou zchátralá a nejsou pěknou vizitkou města. Přesto by byla škoda, kdyby tu kino v jakékoliv formě nebylo. "



Zdeněk Věchet, který má třicet let na starosti provoz zařízení, si je vědom, že radnice určitě do opravy kina dva miliony nedá. Spokojil by se s jeho digitalizací „Stačil by nám pořádný projektor, zesilovač zvuku, vše za půl milionu," uskromňuje se.

Malá statistika:

V roce 2010 se v packém kině odehrálo 169 představení, na které přišlo 5921 diváků. Tržba ze vstupného činila 309 459 tisíc korun.

V roce 2012 bylo promítnuto 146 filmů, které zhlédlo 3459 diváků a tržba ze vstupného byla 163 454 tisíc korun.



V Nové Pace je ještě ve hře rekonstrukce MKS, které by se mělo změnit v multifunkční středisko, kam by lidé chodili i na promítání. Kino by pak bylo asi pasé. Je otázkou, kdy na opravu kulturního centra dojde. Jak tedy rozhodnout?



