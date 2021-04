Odstup jeden a půl metru by měli podle nového návrhu dodržovat od července řidiči při předjíždění cyklistů. Podle řidičů i expertů v kraji má ale návrh podstatné nedostatky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Spíše symbolický význam bude mít podle expertů zákon, který řidičů přikáže předjíždět cyklisty s aspoň jeden a půl metrovým odstupem. „Jako cyklista si uvědomuji, že takové nařízení prostě řidiči vždy dodržet ani nemohou. Na úzkých okreskách to je nereálné. Ale snad to zafunguje aspoň jako apel, aby řidiči objížděli cyklisty s co možná největším rozestupem,“ popisuje své pocity hradecký cyklista Petr Novák. Někteří řidiči považují nový návrh za nespravedlivý. „I cyklisté se pletou tam, kam nemají. Pokud chce někdo postihovat řidiče, tak ať také vychová cyklisty,“ myslí si Filip Horák.