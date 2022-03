„Určitě se na to těším až ji sundám. Není to nic příjemného mít ji celý den na obličeji. Chybět mi rozhodně nebudou,“ říká paní Monika, která za pultem obchodu s potravinami váží zákazníkovi deset deka šunkového salámu. Jak sama ale vzápětí doplňuje, tak pocit volného dýchání doprovází i lehká obava. „Mám doma starého člověka, tak se obávám, abych si něco domů nepřinesla,“ je si vědoma i této možnosti.

Nové kladivo na prodejce. Zákon zakáže falešné recenze na e-shopech

V posledních dnech už z poza pultu vnímala, že někteří zákazníci se už s jejich nasazováním neobtěžovali. Se sundáním roušky se těší i na další nečekané zlepšení. „Bude se mi dobře dýchat a lépe uslyším, co si zákazník přeje,“ má vyzkoušeno, že bez roušky lépe slyší.

Zrušení povinnosti nosit respirátory ve vnitřních prostorech schválila vláda ve středu. Lidé je budou muset dál nosit jen v hromadné dopravě, zdravotnictví a sociálních službách. Změna platí od pondělí 14. března.

Začátek bezrouškového období těší i Evu Novotnou z Broumova, která sama provozuje obchod. „Jasně že si oddechneme. Ale myslím si, že lidé, kteří jsou nachřapaní, tak by měli chodit do obchodu v roušce s ohledem na ostatní.“ říká. Na dotaz, jestli se na podzim ochrany dýchacích cest zase vrátí odpoví bez váhání: „Jo. Jsou to vlny respiračních onemocnění, takže si myslím, že na podzim se to vráti. Ale snad se s tím už lépe vypořádáme,“ věří.

Konec roušek potěšil také hospodského z baru U Votroka Martin Ságner. „Bude to pro mě úleva hlavně v práci,“ sundává si při odchodu z obchodu roušku. „Jsem taky rád, že to končí a pořádně se nadechnu když budu potřebovat. Obdivoval jsem prodavačky, kteří v tom museli být v obchodech celý den,“ doplnil ho Jindřich Syrovátko.