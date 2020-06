Památný javor babyka, který se nachází na louce v Roškopově a je dominantou zvlněné krajiny celého Jičínska, je jedním z dvanácti finalistů ankety Strom roku České republiky 2020. Porota letos vybírala z 54 návrhů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ondřej Šmíd

V Královéhradeckém kraji se do finále probojovala ještě jabloň u Lidmanů, která roste v Machově na Náchodsku. Soutěžící před vstupem do letního hlasování čeká focení a setkání s místními a zástupci Nadace Partnerství, která za 19. ročníkem populární soutěže stojí. U babyky se budou lidé moci zvěčnit ve středu 17. června od 13 do 15 hodin.