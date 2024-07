„Víme přesně, že vnitřní konstrukce byly hotové v září. Je možné, že se potom mohlo dělat ještě vnitřní vybavení. Vzkaz se zadokumentoval, nafotil a vrátil se zpět do stěny,“ popisuje Tomáš Bárta, který v minulosti restauroval například i slavný Proboštův betlém v Třebechovicích pod Orebem.

V průběhu renovace se totiž podařilo upřesnit stáří vozu. Dosud byl uváděn rok výroby 1926, ale ve skutečnosti byl vyroben o několik let později. Po rozebrání stěn se totiž našel vzkaz od tehdejších řemeslníků z firmy Buschbaum Hannover s podpisy a datací.

„Je toho tolik, že nevím co vybrat. Asi nejsložitější, ale zároveň nejhezčí a nejzajímavější, bylo hledat podklady, dělat historický průzkum a seznamovat se s vozem a jeho osudem. Nejúžasnější byl nález vzkazu řemeslníků, kde se objevil datum vyrobení vozu. To bylo pro všechny překvapení,“ líčí Tomáš Bárta.

„Ještě tři nebo čtyři dny se budou práce na salonním voze ještě dolaďovat na místě,“ dodává restaurátor a zamýšlí se nad tím, co bylo na projektu nejnáročnější a nejpřekvapivější.

„U takto náročných restaurátorských celků na konci prací cítíte obrovskou únavu. Už to chcete mít hotové, abyste se tím následně mohl potěšit. Zároveň přicházejí smíšené pocity, kdy se člověk sám sebe ptá, jestli se něco nemělo udělat jinak. Starosti nyní vrcholí, ale jakmile vůz předáme, myslím si, že to z nás spadne,“ říkal v neděli odpoledne Tomáš Bárta ze stejnojmenných rodinných ateliérů s pětačtyřicetiletou tradicí.

„Z hlediska materiálů byl betlém jednodušší. Tady ho obrovské množství materiálu chybělo. Zároveň bylo při restaurování salonního vozu potřeba daleko více řemesel. Dělali jsme historické kočáry, ale takto velký projekt byl první. Každá část restaurování přinesla nějaké problémy, protože těch potřebných řemesel bylo opravdu mnoho. Potřebovali jsme pasíře, slévače, kováře, vitrážisty, brusiče, elektrikáře, čalouníka, odborníky na lustry nebo tkaniny a další. Bylo to náročné, dali jsme tomu maximum a nešetřili jsme na ničem. Nehleděli jsme ani na rozpočet, chtěli jsme to zkrátka udělat nejlépe, jak je to možné,“ konstatuje restaurátor, podle kterého je možné, že v budoucnu ještě nějaká podobná příležitost přijde. Teď však bude následovat krátký odpočinek a práce na dalších projektech.

„Čeká na nás práce na kočáru pro Národní hřebčín Kladruby nad Labem a restaurování několika oltářů, rozpracované máme také dvě privátní zakázky. Je toho hodně, velká dovolená nás nečeká,“ říká s úsměvem Tomáš Bárta, který zastupuje druhou generaci restaurátorů. Jeho otec Petr Bárta Petr Bárta začínal s restaurováním již v roce 1969 a původně malá firma se od roku 1973 výrazně rozrostla. V rodinném ateliéru v Podkrkonoší pracuje v současné době devět specialistů. Zakladatel tradice práce na salonním voze pečlivě sledoval.

„Největší dřina byla na klucích, já už jsem tady spíš do počtu. Tomáš říká, že jsem emeritní šéf. Dokončování prací jsem nestihl, protože jsem byl přes měsíc ve špitále. Tímto děkuji lékařům a personálu jičínské nemocnice, že mě dali dohromady a můžu se zúčastnit alespoň finále,“ říká Petr Bárta.

Odborníci z Hořic po celou dobu oprav spolupracovali s Národním muzeem v Praze. Podle kurátora jeho cirkusové sbírky Hanuše Jordana památka nemá v Česku obdoby. „Nepochybně je významná z hlediska jejího vnitřního uspořádání, navíc zažila období slavného velkocirkusu a ještě zajímavější byl její druhý život po válce. V českém prostředí nic podobného není,“ uvedl před časem pro Deník kurátor.

Město Jirkov, kde Karel Kludský žil maringotku koupilo v roce 2019 za 600 tisíc korun od soukromého majitele Jana Štefana, který ji využíval na okraji Prahy jako chatu. Salonní vůz nyní bude vystaven ve skleněném pavilonu o velikosti rodinného domu v centru města.

„Myslím si, že je to důstojný stánek pro spočinutí vozu, a že se to povedlo,“ dodává Tomáš Bárta.

Slavnostní otevření salonního vozu principála Karla Kludského se uskuteční v pátek 12. července v 16 hodin na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově.