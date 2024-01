Primárně by v nové čtvrti měly vzniknout parcely pro rodinné domy, ze 20 až 30 procent se ale dá hovořit i o hromadném bydlení. Celkově se podle Jiríánka na šestnáctihektarovém prostranství počítá s místem pro bydlení pro 300 až 400 lidí. "To je podle mého názoru na šestnáctitisícové město významné číslo," podotkl architekt.

Samozřejmostí, na kterou ale někteří debatující raději upozornili, je také dětské hřiště a jak potvrdil starosta Jan Malý, v budoucnu se bude vedení města bavit také o případné výstavbě nové školy nebo školky. Jelikož lokalita z obou stran sousedí s frekventovanými silnicemi, je jednou z podmínek soutěže také vhodné řešení protihlukových opatření. "Zákonný limit je 55 decibelů a z výsledků provedené zvukové studie vyplývá, že ten limit je splněn i bez použití protihlukových opatření, naměřiuli jsme 52 decibelů. Kdybychom postavili protihlukový val, jsme na 43 decibelech, s protihlukovou stěnou pak na 37 decibelech," doplnil k možným odhlučňovacím opatřením Jiránek.

Počítá se s odvodem dešťové vody

Vlasníci nemovitostí v blízkosti zahrádkářské osady Kometa, která těsně sousedí s plánovanou čtvrtí, vědí, že v této oblasti je dlouhodobě problém s odvodem dešťové vody. Na veřejném projednávání záměru na tuto skutečnost upozornil pan Mervert, který byl v minulosti vlastníkem rodinného domu vedle bývalého tenisového kurtu v Markově ulici. "Byly doby, kdy jsme tam ve sklepě chodili v holínkách a na radnici nám nevěřili, že ukazujeme fotky od nás ze zahrady a ne někde z Benátek. Tak by bylo dobré, kdyby se řešení tohoto problému zahrnulo do studie," požádal.

Podle architekta Jiránka se v záměru počítá s tím, že se jedná o oblast se zvýšeným rizikem záplav. "V zadání se na to pamatuje a pro soutěžící je tam požadavek, aby koncepčním způsobem řešili odvodnění," doplnil.

Podpora nové výstavby

Projekt Holínského předměstí je teprve na samém začátku. O výstavbě v těchto místech se mluví už od 90. let, tehdy v souvislosti se stavbou obchvatu města, od té doby postupně probíhala majetková příprava. Ještě několik dalších let potrvá, než se záměr začne skutečně realizovat. Urbanisticko-architektonická soutěž by mohla proběhnout už v první polovině letošního roku, náklady na ni by částečně mohla hradit dotace ministerstva pro místní rozvoj.

Mezitím je stále v plném proudu také budování infrastruktury na opačné straně Čeřovky v Lokalitě Kasárna. Nákladný projekt za téměř čtvrt miliardy korun by se měl chýlit ke konci v roce 2025 a velké náklady by se městu mohly částečně vrátit prodejem stavebních parcel v lokalitě. Aby nová čtvrť podél Lipové aleje mohla vzniknoutl, muselo si město vzít úvěr 180 milionů korun. Splácet jej začne na konci roku 2025.