Ve čtrnácti městských parcích napříč Českou republikou, ve stejný den, se rodiče se svými slyšícími nemluvňaty naučí dorozumět pomocí znaků při procházce v parku.

Znakování v České republice používá již několik tisíc rodičů slyšících dětí. Tento způsob komunikace umožňuje dětem překlenout dobu, kdy rodičům rozumí a chtějí komunikovat, ale fyzicky nejsou připravené na to, dané slovo vyslovit. Díky znakům dokážou vyjádřit své potřeby, pocity i to, co je zaujalo a o čem si chtějí povídat. Zažívají tedy úspěchy v komunikaci již v raném věku a to je motivuje k rychlejšímu rozvoji řeči.