Léto nadupané festivaly všeho druhu. Sezóna na Jičínsku opět slibuje několikadenní legendární hudební nálože, vyhlášené literární a divadelní festivaly, jednodenní novinky i alternativní umělecké víkendy. Sezónu už po dvaatřicáté uzavře festival Jičín - město pohádky, kde se letos s tématem Pohádkové oKouzlení bude čarovat při poslechu velikánů současné české písničkářské scény, Pavla Calty a Voxela&spol.

Arakain, Harlej, Škwor, Walda Gang nebo Trautenberk už patří ke stálicím rockové festivalové scény na Jičínsku. Letos si je fanoušci mohou přijet poslechnout na 11. ročník festivalu The Legends RockFest v Areálu Zahrada Hořicích od 20. do 22. července. Navzdory prvotnímu upozornění organizátorů, že celofestivalové vstupenky lze pořídit pouze do konce roku 2022, nyní nově lze na oficiálním e-shopu a v síti Ticketmaster koupit vstupenku na všechny tři dny. K dispozici jsou i jednodenní vstupenky na pátek nebo sobotu.

Ti, které více láká pohodové, uvolněné prostředí, mohou svou festivalovou sezónu začít už v půlce června rovněž v Hořicích. V zalesněném areálu lomu sv. Josefa se od 15. do 17. června rozezní jižanské rytmy 20. ročníku Cultural Reggae Vibez. Letos do pískovcové oázy přijedou české stálice jamajské hudby, energičtí United Flavour, nebo britský rapper a DJ General Levy.

O slovo se letos hlásí i menší scény. V Jičíně se ještě před prázdninami od 23. do 24. června rozpoutá další ročník festivalu Rozpadák. V půlce května o tom informovali pořadatelé na sociálních sítích, festival, který má v Jičíně tradici především mezi mladými lidmi, je ale známý tím, jak punkový a nevyzpytatelný je.

I v Lázních Bělohradě to letos v létě bude žít kulturou. V půlce července se zde uskuteční tradiční Country festival Pod Hůrou, o měsíc později 12. srpna dostanou regionální rockové kapely příležitost zahrát si na Hard Festu. První ročník rockového festivalu si klade za cíl v městečku, které se proslavilo folklorním festivalem, uspokojit i milovníky tvrdší hudby a hlasité zábavy.

Jičínsko se ale proslavilo i festivaly alternativní kultury, divadla a literatury. V Sobotce, která se stala nekonečnou studnou inspirace pro básníka Fráňu Šrámka, se první červencový týden chystá už 67. ročník festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka, letos na téma "Poslyš, jak zní".A že rozhodně znít bude - návštěvníky čekají přednášky a dílny zaměřené na řeč, rozhlasovou dramaturgii a možnosti hlasu, divadelní představení, performance, autorská čtení a koncerty. Zahrát přijede třeba ostravská písničkářka Alen s kapelou.

Prázdninový čas naopak uzavře 11. ročník alternativního festivalu v prostředí barokního letohrádku Lodžie Worldfest. Ten se letos uskuteční mezi 8. a 10. zářím. Účast zatím potvrdila celá řada hudebníků, performerů a divadel z různých koutů Česka i celé Evropy. "Přijede kapela DVA, Kateřina Garcia & Robert Harvey, Jana Vébrová a Band, česko-francouzské duo Deliou, mezinnárodní uskupení Korjen nebo peruánský hudebník Sergio Díaz de Rojas. Z divadel nás čeká Divadlo Líšeň, Cabaret Nomade nebo palestinský loutkař Husam Abed a mnoho dalších," láká kastelán Lodžie a pořadatel festivalu Jiří Vydra.

A o kouzelnou tečku za létem se i letos postará dětský festival Jičín - město pohádky. Od 13. do 17. září město ožije pohádkovými postavami, dílnami pro děti a hravé dospělé, divadly, koncerty a dalšími zábavami pro malé, velké i úplně staré lidi, kteří holdují pohádkám.

Pohádka v letošním roce doznala radikálních změn. Poprvé v historii se do čela festivalu postavila nová ředitelka, Petra Hanušová. "Podtitul letošního roku napovídá, že letošní festival bude skutečně kouzelný. Kouzlit se nebude jen v pohádkách ale i v ulicích, dílnách i na podiu. Hlavní hudební program bude opět v Zámeckém parku, kde se představí školy, školky, zájmové kroužky, místní kapely i profesionální umělci. Budou zde pohádkové dílny a aktivity k zábavě i poučení. Na nádvoří Valdštejnského zámku chystáme divadla, workshopy i autorská čtení. A Valdštejnovo náměstí bude již tradičně velkým pohádkovým dějištěm – nebude chybět vláček, menší pouliční scéna, pohádkové dílny, pískoviště a sportovní stanoviště. A samozřejmě bude i tradiční tržiště," prozradila Hanušová.

Kromě Calty a Voxela na Pohádku přijede také kapela Hm…, duo Karol a Kvido a kouzelník s trapnomagií Richard Nedvěd. Magické téma doplní také program vr spolupráci s Českým kouzelnickým svazem.