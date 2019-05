Rocketman vypráví o Eltonu Johnovi

/KRÁTKÉ ZPRÁVY/ Po obrovském úspěchu filmu o životě Freddieho Mercuryho se do kin řítí Rocketman, hudební fantazie, která vypráví životní příběh Eltona Johna. Srovnání to bude jistě velmi zajímavé. Do jičínského biografu můžete vyrazit ve čtvrtek v 19.30 hodin.

Elton John a jeho příběh Rocketman | Foto: billboard.com

Komorní orchestr vystoupí v kostele V rámci letošního ročníku festivalu Hořické hudební slavnosti zahraje ve čtvrtek od 19.30 hodin v kostele Narození Panny Marie hořický komorní orchestr. Akustika kostela dodá koncertu nový rozměr. Přesvědčte se sami, vstupné je dobrovolné. Poslední rozloučení (31. května, 1. června)

Poslední rozloučení s Evou Krejčovou (1941) z Vitiněvsi se koná v pátek 31. května v 11 hodin v jičínské obřadní síni. Rozloučení se Zdenkou Pozníkovou (1936) z Ošťovic se uskuteční v pátek 31. května v 11 hodin v kostele v Sobotce. Po obřadu bude pohřbena do hrobky na hřbitově v Oseku.

S Alenou Gáškovou (1942) z Karolinky se naposledy rozloučíme v pátek 31. května ve 14 hodin v Husově sboru v Jičíně.

S Věrou Linhartovou (1930) ze Sobotky se rozloučíme v sobotu 1. června ve 13 hodin v kostele v Sobotce. Fotografové vystavují na zámku Přečíst článek ›

Autor: Radka Tobolková